Son Mühür- Betimar'ın son anket sonucunda AK Parti'yi CHP'nin önünde birinci sırada gösteren anketi sektörde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı söz konusu anketle ilgili CNN Türk'te yaptığı açıklamada ''Teknik bir hata yapmışlar'' şeklindeki değerlendirmesine Betimar'dan sert tepki geldi.

Betimar adına yapılan ve ''Araştırma sektörünün bilinen isimlerinden biri olan Sayın Hakan Bayrakçı’nın sektörel birikimine ve alana sunduğu katkılara saygı duyuyoruz. Kendisinin araştırma dünyasına önemli hizmetlerde bulunduğuna inanıyoruz.'' denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi...



Şirketimizi töhmet altında bırakan...



''19 Kasım 2025 tarihinde gece CNN Türk ekranlarında, şirketimiz Betimar Araştırma tarafından tamamen kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirilen ve sonuçlarının bir bölümünü kamuoyuyla paylaştığımız çalışmamız hakkında yapılan, “teknik hata yapmışlar” şeklindeki hiçbir somut veriye dayanmayan, şirketimizi töhmet altında bırakan açıklamayı üzüntü ve şaşkınlıkla karşılıyor, aynı zamanda kınıyoruz.



Kamuoyuna duyurduğumuz tüm sonuçlar...



Araştırma sektöründe başarının ve kalitenin tek ölçüsü, ortaya konan sonuçların gerçek seçim sonuçlarıyla ne ölçüde örtüştüğüdür. Betimar Araştırma olarak, 2018 yılından bu yana kamuoyuna duyurduğumuz tüm araştırma sonuçları, seçim sonuçlarıyla yüksek doğruluk oranında örtüşmüş, bu durum da şirketimizin güvenilirliğini ve metodolojik yetkinliğini defalarca kanıtlamıştır.

Bugün de aynı noktadayız..

Verimiz ortadadır, yöntemimiz ortadadır, sonuçlarımız ortadadır.

Bayrakçı'ya açık çağrı...

Dolayısıyla Sayın Bayrakçı’ya buradan açık bir çağrıda bulunuyoruz:

Teknik bir hata arayanlar için asıl hatanın adresini açıkça belirtmek gerekir:

Asıl teknik hata, Sayın Hakan Bayrakçı’nın ta kendisidir.

2018’den bu yana yapılan tüm seçimleri bire bir analiz eden, verisini sahadan alan ve sonuçlarıyla güven veren BETİMAR Araştırma’ya mesnetsiz suçlamalar yöneltmek, araştırma sektörüne değil ancak kişisel önyargılara hizmet eder.



MHP'nin oyu asla yüzde 4 olmadı...



SONAR’ın, yani Sayın Hakan Bayrakçı’nın kamuoyuyla paylaştığı ankette MHP’nin oyunun yüzde 4.4 olarak açıklanmasını biz de bir teknik hata olarak değerlendiriyoruz.

Çünkü Terörsüz Türkiye süreci başladığından bu yana, hem BETİMAR’ın yaptığı araştırmalarda hem de sektördeki diğer ölçümlerde MHP’nin oyunun hiçbir zaman yüzde 4’lere gerilemediği açıkça görülmektedir.

Dolayısıyla Sayın Bayrakçı’nın Terörsüz Türkiye sürecinde MHP oylarını yüzde 4 seviyesinde araştırmalarında bulması bizim açımızdan da teknik bir hata niteliğindedir.

Bu nedenle BETİMAR’a teknik hata isnat etmek, gerçeği çarpıtma ve kamuoyunu yanıltma çabasından başka bir şey değildir.

Kısacası sayın Bayrakçı bilmelidir ki; Başkalarını hedef göstermek, ne araştırma etiğine sığar ne profesyonellik iddiasına ne de araştırma sektörüne bir fayda sağlar.

Aşağıda, 2018’den bu yana kamuoyuyla paylaştığımız araştırma sonuçları ve bu sonuçların seçimlerle olan uyumu yer almaktadır.

Kamuoyuna Saygılarımızla..