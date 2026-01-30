Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan ve Türkiye’de bir model teşkil etmesi beklenen "Sosyal Abonman" uygulaması, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe giriyor. Başkentteki dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu proje ile ulaşım maliyetleri sosyal destek alan ailelerin üzerinden tamamen kaldırılıyor.

Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi: Sosyal abonman yürürlükte

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatleri ve sosyal hizmet vizyonu kapsamında büyük önem verdiği ücretsiz ulaşım projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal yardım alan vatandaşların şehir içi hareketliliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sosyal Abonman uygulaması, ilk etapta 140 bin kişiyi kapsayacak şekilde dizayn edildi. Başkan Yavaş, "İnsan odaklı belediyecilik sözümüzün bir parçası olan ücretsiz ulaşım uygulamasının ilk adımını atıyoruz" diyerek, projenin Başkent tarihindeki en kapsayıcı sosyal destek kalemlerinden biri olacağını vurguladı.

Kimler yararlanabilecek? Uygulama kapsamı ve şartlar

Sosyal Abonman projesinden yararlanabilmek için belirli kriterler ve bir sistemsel entegrasyon süreci bulunuyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sosyal destek aldığı onaylanan, 18 ile 65 yaş arasındaki yaklaşık 375 bin vatandaş projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Ancak bu haktan faydalanabilmek için en temel şart, vatandaşların EGO kartlarını kişiselleştirmiş olmaları. 1 Şubat itibarıyla hali hazırda kartını kişiselleştiren 140 bin hak sahibi ücretsiz ulaşıma başlayacak; geri kalan yaklaşık 235 bin vatandaş ise kart işlemlerini tamamladıkça her ay düzenli aralıklarla sisteme dahil edilecek.

Hangi ulaşım hatlarında geçerli olacak?

Yeni uygulama, Ankara’nın geniş raylı sistem ve toplu taşıma ağında kapsamlı bir geçerlilik alanına sahip. Sosyal Abonman sahipleri; EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm belediye otobüslerini, Metro hatlarını, ANKARAY’ı ve TCDD tarafından işletilen Başkentray’ı hiçbir ücret ödemeden kullanabilecekler. Önemli bir detay olarak ise projenin şu anki aşamasında özel halk otobüslerinin (ÖHO) sistem dışında tutulduğu belirtildi. Bu ayrım, belediye iştirakleri ve raylı sistemler üzerinden kamu yararını maksimize etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ulaşım esnafı ve gelecek vizyonu: Çin’den yeni otobüs hamlesi

Başkan Mansur Yavaş, projenin sadece bir destek paketi olmadığını, aynı zamanda esnafın haklarını koruyan dengeli bir ekonomik model üzerine inşa edildiğini belirtti. Ulaşım esnafının mağdur edilmemesinin temel ilkelerden biri olduğunu hatırlatan Yavaş, kamu yararı ile sürdürülebilirliğin eş zamanlı gözetildiğini ifade etti. Öte yandan, Ankara’nın toplu taşıma filosunu gençleştirmek için teknik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. ABB ekiplerinin Çin’deki 5 farklı şehirde ve 5 ayrı dev teknoloji firmasıyla gerçekleştirdiği incelemeler, Başkent’e kazandırılacak yeni nesil, çevreci ve yüksek verimliliğe sahip otobüslerin ön habercisi niteliğini taşıyor.