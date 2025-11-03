Son Mühür/ Osman Günden- Uzun bir aranın ardından İzmir’de tekrar kapılarını açan 3. Ulusal Bağcılık ve Ürünleri Sempozyumu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini, Karabağlar Belediyesi’nin desteğiyle ünlü Kavacık Köyü’nde bir araya getirdi. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen uzmanlar, coğrafi işaret tesciline sahip Kavacık üzümünün eşsiz üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek bölgenin potansiyelini yakından inceledi.

Akademisyenler ve mühendisler Kavacık’a konuk oldu

Edirne, Ankara, Bolu, Mardin, Tokat, İstanbul, Manisa ve Aydın gibi illerden gelen gıda ve ziraat mühendisleri, akademisyenler ve ilgili oda temsilcilerinden oluşan heyet, Kavacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yalçın ve Kavacık Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan’ın misafiri oldu. Yalçın ve Özkan, konuk heyete Kavacık’ın köklü tarihi, bölgenin kendine has üretim yapısı, zengin üzüm çeşitliliği ve özellikle kooperatif çatısı altında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı ve kapsamlı bilgiler sundu. Bu bilgilendirme, akademik bilgiyi yerel deneyimle buluşturan değerli bir platform yarattı.

Yerinde gözlem: Toprak, iklim ve aroma uyumu vurgulandı

Sempozyum katılımcıları, ziyaret kapsamında Kavacık’taki bağlarda bizzat incelemelerde bulundu. Uzmanlar, bağların yapısını, toprağın özelliklerini, bölgenin iklim yapısının etkilerini, üzüm verimini ve geleneksel üretim yöntemlerini detaylıca gözlemledi. Alınan notlar ve yapılan gözlemler sonucunda uzmanlar, Kavacık üzümünün bölgenin doğal dokusuyla olan benzersiz uyumunun ve kendine has güçlü aromasının son derece dikkat çekici olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım ise, bağcılık faaliyetlerinin sadece ekonomik bir girdi sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda ülkenin ve bölgenin kültürel bir mirası olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu tür mirasların korunması ve sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Sempozyum, sürdürülebilir bağcılığı hedefledi

Karabağlar Belediyesi’nin de önemli destekçileri arasında yer aldığı 3. Ulusal Bağcılık ve Ürünleri Sempozyumu, Türkiye’nin bağcılık alanındaki akademik bilgi birikimini sektör deneyimiyle birleştirerek yerel üzüm çeşitlerinin kullanım alanlarını çeşitlendirmeyi amaçladı. Sempozyumun ana hedefleri arasında, Türkiye’deki bağcılık sektörüne bilimsel temelli ve sürdürülebilir bir yön kazandırmak yer aldı. Etkinlik kapsamında hazırlanan hoş geldin paketlerinde, Kavacık üzümünün kendine has lezzetini taşıyan meşhur Kavacık Üzüm Lokumu’na da yer verildi. Böylece konuklar, bölgenin coğrafi işaretli ürününün eşsiz tadını deneyimleme fırsatı buldular.