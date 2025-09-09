Son Mühür/Sercan Engerek- Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde planlanan altın ve bakır madeninin kapasite artırma projesine karşı açılan davada mahkeme “ÇED olumlu” kararını mahkeme iptal etti. Şirketin ÇED sürecinde tesisi inşa ettiğine dikkat çeken Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Kamulaştırmaya karşı açılan iptal davaları devam ediyor. Ama tüm bunlara rağmen ÇED süreçleri, hukuki süreçler tamamlanmadan şirketler hızlıca alana giriyor. Köylünün geçim kaynağı olan tarlalara kadar dayanıyorlar. İnsanlar tarlalarına giremez hâle geldi” dedi.

CVK Madencilik Anonim Şirketine, Balıkesir ili İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde en az 16 köyü yakından etkileyecek olan altın madeni projesi için ÇED olumlu kararı verilmiş ve şirket faaliyetlerine başlamıştı. Bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları altın madenine karşı dava açarken şirketin bu kez de “Altın-Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi” projesine 5 Eylül 2022’de Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı verdi.

“Şirket kapasite artırma tesislerini tamamladı”

Üç yıla yayılan mahkeme sürecinde Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, TEMA Vakfı ve Gökçeyazı köylüleriyle birlikte açtıkları davada önemli bir kazanım elde etti. “Altın-Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi” projesine verilen “ÇED olumlu” kararları mahkeme tarafından iptal edildi.

Projenin; CVK Madencilik Anonim Şirketinin 6 bin 822 dönüm orman alanı, bin 615 dönüm özel mülk arazisi, 676 dönüm hazine arazisi ve 19,5 dönüm mera alanında faaliyet gösterdiği altın-bakır madeninin devamı olduğunu hatırlatan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, şirketin kapasite artırma tesislerini büyük oranda tamamladığını söyledi.

CVK Madencilik Anonim Şirketinin altın-bakır madeni ocağı Türkmen Dağı’nda, Balıkesir ilinin İvrindi ve Altıeylül ilçelerine bağlı Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular, Kiraz, Dallımandıra, Ertuğrul, Meryemdere, Akçalören, Kutludüğün, Büyükfındık, Küçükfındık, Küçükyenice, Yaren, Kınık, Gökköy gibi 16 köyü etkiliyor.

Anayoldan maden ocağına yol açıl hat üzerindeki özel mülk sahiplerine haber verilmediğini belirten Doğan, “Sonra tarlalar ölçüldü. Maden ocağı yolu için tarlanın işgal edildiği ortaya çıktı. Köylüler suç duyurusunda bulundu” diye konuştu.

“Köylüler tarlalarını kullanamaz hâle geldi”

Şirketlerin bölgede sürekli kapasite artışına gittiğini vurgulayan Doğan, altın-bakır madeni çıkarıp işleyen CVK Madencilik Anonim Şirketinin de mahkeme kararını beklemeden kapasitesini artırdığına dikkat çekti.

Doğan, şirketin atık barajını inşa ettiğini ve cevher zenginleştirme tesisinin inşasının hâlen devam ettiğini belirterek “Bu davalar çok geç sonuçlandığı, dava açtığımızda mahkemeler hemen yürütmeyi durdurma kararı vermediği, bütün bu süreçleri bilirkişi raporuna bağladıkları için ne yazık ki şirketler ÇED olumlu kararı alır almaz, hemen faaliyete başlıyorlar. Acele kamulaştırma kararına karşı açtığımız davada mahkeme bizi haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarlalar maden alanının ortasında. İnsanlar tarlalarına giremez hâle geldi. Hukuki süreç tamamlanmasa bile insanlar tarlalarını kullanamaz hâle geldi” ifadelerini kullandı.

“ÇED iptal oldu; faaliyetler durdurulmalı”

Bakanlığın ÇED olumlu kararı vermesiyle faaliyete başlayan şirketin davayı kaybettiğini vurgulayan Süheyla Doğan, şu an şirketin “Altın-Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi” projesinin iptal olduğunu söyledi.

Doğan, “Kaymakamlığa, valiliğe faaliyetlerin durdurulması için ihbarda bulunduk. Şirketin tesis inşa faaliyetlerini acilen durdurması gerekiyor. Durdurulmazsa gelecek günlerde de madenin kapısına giderek çağrıda bulunacağız” dedi.