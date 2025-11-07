TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle zirve takibinde kritik bir puan kaybı yaşayan Aliağa FK, yarın sahasında Adanaspor’u ağırlayacak. Sarı-siyahlılar, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Aliağa Atatürk Stadı’nda mücadele saat 14.00’te

Karşılaşma Aliağa Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak. Maça yoğun ilgi beklenirken, ev sahibi ekibin taraftarı karşılaşmada büyük bir destek oluşturacak.

Evinde üç sezondur yenilmiyor

Profesyonel liglerde son 3 sezondur iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK, bu istatistiği koruyarak yoluna devam etmek istiyor. Sarı-siyahlı ekip haftaya 22 puanla üçüncü sırada girerken, lider Mardin 1969 Spor ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

Adanaspor'un durumu alarm veriyor

Konuk ekip Adanaspor ise bu sezon ligde büyük sıkıntılar yaşıyor. 11 maçta sadece 1 beraberlik alabilen turuncu-beyazlı ekip, 10 yenilgi ile ligin en kötü performanslarından birine sahip. Adanaspor’un kalesinde gördüğü 55 gol, ligde açık ara en fazla gol yiyen takım olmalarıyla dikkat çekiyor. Yalnızca 1 puanla sondan ikinci sırada yer alan Adanaspor, Aliağa deplasmanında sürpriz arayacak.