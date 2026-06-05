Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen ve borcu 1 milyar TL sınırına dayanan Altay’da, kurtuluş reçetesi olarak görülen şirketleşme adımları ve yatırımcı görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş’ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile daha önce İstanbul’da iki kez masaya oturan Altay Başkanı Sinan Kanlı’nın, bu kez İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı kritik zirvenin tarihi netleşiyor. Pazar günü İzmir’de farklı bir programa katılacak olan Çebi ile siyah-beyazlı yönetimin, başlangıçta planlanan takvimi esneterek en erken pazartesi günü bir araya gelebileceği ifade edildi.

Camianın gözü İzmir’deki üçüncü zirvede

İzmir temsilcisinin şirketleşme süreci ve güçlü bir finansal destekle düzlüğe çıkması konusunda siyah-beyazlı camiada tam bir fikir birliği bulunuyor. Ahmet Nur Çebi gibi güçlü ve tecrübeli bir ismin kulübe yatırım yapmasını tarihi bir fırsat olarak değerlendiren camia, İzmir’de yapılması beklenen üçüncü görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor. Birkaç günlük rötarla gerçekleşmesi gündeme gelen bu kritik buluşmada, 1 milyar TL’lik borç yükünün eritilmesi ve kulübün yeni yönetimsel yol haritasının detaylı bir şekilde masaya yatırılacağı belirtiliyor.