Son Mühür / İzmir’in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte mahsur kalan bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Olay kentte büyük üzüntü yaratırken; siyaset gündeminde de tartışmaların fitilini ateşledi. Yaşanan olayda Mehmet Ekinci’nin vefatı sonrası AK Parti ve CHP’den açıklamalar geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediyeyi hedef alırken CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, alt geçidin sorumluluğunun TCDD’ye ait olduğunu ileri sürdü.

“Eğer bölgeye giderek açıklama yaptıysa tam bir fiyasko”

Tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Atmaca, “CHP İzmir İl Başkanı İnşaat Mühendisi Çağatay Güç, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği İZBAN Pancar İstasyonu ile ilgili açıklama yapmadan önce bölgeye gitti mi bilmiyorum. Muhtemelen bilgisayarda TKGM sayfası üzerinden bölgeyi inceledi ve mülkiyetin TCDD’na ait olduğunu görüp kendince son noktayı koydu. Güç yaptığı açıklamada; “Söz konusu alan, tapu kayıtlarına göre TCDD mülkiyetinde görünmektedir ve ilgili güzergah resmi kayıtlarda yol statüsünde yer almamaktadır. Bu nedenle burada yapılacak her türlü yapısal müdahale ve faaliyet TCDD'nin iznine tabidir” dedi. Eğer bölgeye giderek açıklama yaptıysa bu tam bir fiyaskodur. Ekte paylaştığım hava fotoğraflarında yağmur suyu mazgallarını işaretledim, hepsi TCDD mülkiyetinin içinde. Yani Çağatay Güç’ün mantığıyla bakınca TCDD kendi sorumluluk sahasında gereğini yapmış görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Açık bir dezenformasyon”

“Gelelim güzergahın resmi kayıtlarda yol statüsünde olmadığı dezenformasyonuna!” sözleriyle devam eden Atmaca, “Pancar İZBAN İstasyonu taşıt alt geçidi, güneyde Şehit Erdinç Tekirli Caddesi ile kuzeyde Pamukçu Osman Sokağını birbirine bağlamakta ve bir nevi battı – çıktı işlevi görmektedir. Burada Çağatay Güç’ün cevaplaması gereken asıl soru, sular kısa sürede neden taşıt alt geçidinde göllenmiştir? Cevap çok açık ve net; alt geçide bağlanan yollarda yağmursuyu kanalları bulunmadığı için, yollar birer dere gibi yağmur suyunu alt geçide doldurmuştur. Çağatay Güç açık bir dezenformasyona imza atarak mülkiyete odaklanarak dikkati dağıtmaya çalışsa da bölgede taşıt alt geçidine bağlanan yollarda herhangi bir yağmur suyu altyapısı bulunmamaktadır.

Menfezin kuzeyindeki yolda sadece 3 adet kare şeklinde mazgal bulunmakta, temizlik ve bakım yapılmaması sebebiyle boşluklarından otlar fışkırmış, tamamen dolu oldukları ve suyu deşarj edemedikleri açıkça görülmüştür. Eğer alt geçide bağlanan yollarda yağmur suyu altyapısı olsaydı, bu sular alt geçide dolmayacak, alt geçit girişlerine yağan yağmur suları DDY mülkiyeti içinde bulunan mazgallar ve pompa sistemiyle rahatlıkla uzaklaştırılacaktı. Böylece can kaybı yaşanmayacaktı” dedi.

“Teyit etmek istiyorsa lütfen bölgeye gitsin”

Son olarak, “Çağatay Güç, aldığı eğitimin hakkını vermekten ve bilimsellikten uzak açıklamalar yapmasını hayretle izliyoruz. Söylediklerimizi teyit etmek istiyorsa lütfen bölgeye gitsin ve kendisi de tespitlerini kamuoyuyla paylaşsın. Ayrıca vefat eden vatandaşımızın ailesini ziyaret ederek yaptığı sorumsuz ve mesnetsiz açıklamalar sebebiyle yaşattığı acılardan dolayı kendilerinden özür dilemelidir. Sayın Çağatay Güç’ü sorumlu siyaset anlayışı çerçevesinde toplumu doğru bilgilendirme ve olayı tüm bileşenleriyle ele alarak açıklama yapma sorumluluğuna davet ediyorum” diye konuştu.