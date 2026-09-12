Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de 14 Eylül pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları kış tarifesine geçişe hazırlanıyor. Kentte araç ve yaya trafiğinin artacak olması nedeniyle vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Kış dönemi öncesi ESHOT seferlerinde artışa gidileceği duyuruldu. Özellikle öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda günlük servise çıkan araç sayısı artırılarak öğrenciler için hizmet veren ekspres hatlar yeniden hizmete açılacak. İlk olarak günlük servise çıkan araç sayısı 265 adet artırılacak günlük 2 bin 721 servis ilavesi yapılacak. Vatandaş güncel saatlerine ESHOT’un resmi internet adresinden ulaşabilecek.

Raylı sisteme de ek seferler yolda

ESHOT’un yanı sıra metro ve tramvay gibi raylı hatlarda da ek seferler getirilecek. Buna göre; Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3 arasında hizmet veren İzmir Metrosu; sabah 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5, 06.30–09.00 saatleri arasında 4, 09.00-16.00 saatleri arasında 5, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günü 06.00-06.30 saatleri arası 7,5, 06.30-20.00 saatleri arasında 5 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir hizmet verecek. Pazar günleri ise 06.00-20.00 saatleri arası 7,5, 20.00-00.20 saatleri arasında 10’ar dakikada bir sefere çıkacak.

Konak Tramvayı’nda 06.00-06.30 arası 7,5, 06.30-09.00 arası 5, 09.00-19.30 arası 6, 19.30-20.30 arası 7,5, 20.30-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakika sefer aralığı olacak. Cumartesi 06.00-07.30 arası 10, 07.30-11.00 arası 7,5, 11.00-19.30 arası 6, 19.30-20.30 arası 7,5, 20.30-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar ise 06.00-11.00 arası 10, 11.00-20.00 arası 7,5, 20.00-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakikalık sefer tarifesi uygulanacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Körfez’de değişim yok

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’ne bağlı yolcu gemileri ve feribotların, iç körfezdeki seferlerine mevcut tarifeleri doğrultusunda devam edeceği aktarıldı. Yoğun saatlerde feribotlar 15 dakikada bir çalışacak. Sefer programları, İZDENİZ’in internet adresinden görülebilir.