FIBA Europe Cup'ta geçen hafta evinde CSM CSU Oradea karşısında aldığı galibiyetle grup liderliğine yükselen Aliağa Petkimspor, çıkışını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de devam ettirdi.

Büyükçekmece karşısında kritik zafer

Ligde üst üste ikinci galibiyetini deplasmanda Büyükçekmece’yi 89-85 yenerek alan Aliağa ekibi, 6 haftalık periyotta 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuç, takımın ligin ilk dönemindeki 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırmasını sağladı.

Eski takımına karşı başarı

Aliağa Petkimspor’un başantrenörü Özhan Çıvgın, yıllar önce görev yaptığı eski takımı Büyükçekmece’ye karşı önemli bir zafer kazandı. Çıvgın’ın yönetiminde Frankie 23 sayı, Sajus ise 16 sayı üreterek eski takımlarının karşısında etkili performans sergiledi.