Fenerbahçe’de 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, seçimlerde Sadettin Saran’a karşı kaybetti. Böylece kulüpteki 7 yıllık başkanlık dönemi resmen sona erdi.

“Gurur, hüzün ve minnetle yazıyorum”

Ali Koç, yayımladığı veda mektubunda camiaya şu sözlerle seslendi:

“Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde sevinçlerimizi de üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık.”

“Fenerbahçe makamla değil, sevdayla yaşanır”

Koç, Fenerbahçe’nin yalnızca başarılarla ölçülmeyecek bir değer olduğuna dikkat çekti:

“Fenerbahçe’ye olan aşkımız, yalnızca kupalarla değil; duruşumuz, inancımız ve bağlılığımızla ölçülür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, üyelerinin sorumluluk bilincidir.”

“Kırgınlıkların değil, kenetlenmenin zamanı”

Veda mesajında birlik vurgusu yapan Koç, “Her zorlukta birlik olduk, her düşüşte birbirimize omuz verdik. Bugün de kırgınlıkların değil, aidiyetin ve kenetlenmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.

“Her zaman Fenerbahçe’nin emrindeyim”

Ali Koç, Fenerbahçe sevgisinin makamdan bağımsız olduğunu belirterek şu mesajla mektubunu noktaladı:

“Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra da bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe’nin emrinde olacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın.”