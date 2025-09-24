Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü’ne 620 bin lira para cezası verirken, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç’a 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası kesti.

Fenerbahçe’ye 620 bin lira ceza

PFDK’nın aldığı karara göre, Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle kulübe ağır yaptırımlar uygulandı. Karara göre:

Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira,

Saha olayları nedeniyle ise 220 bin lira olmak üzere, toplamda 620 bin lira para cezası kesildi.

Ali Koç’a hak mahrumiyeti ve para cezası

Kurul, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç hakkında da karar verdi. Futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamaları nedeniyle Koç’a:

15 gün hak mahrumiyeti,

2 milyon lira para cezası verildi.

Tribünlere kısmi kapama

Disiplin Kurulu ayrıca, yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe’ye bazı tribünlerde kısmi kapama cezası da uyguladı. Böylece sarı-lacivertliler, hem mali hem de sportif anlamda önemli bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.