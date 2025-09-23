Son Mühür- Hafta sonu oynanacak Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasının tamamen dolu tribünlerde oynanması hemen hemen kesinleşti!

Eyüpspor yönetimi 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk edeceği Göztepe maçı öncesi ilginç bir adım atarak stadın tüm biletlerini satın aldığını duyurdu.

Eyüpspor kulübünden yapılan açıklamada biletlerin ücretsiz olarak Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden satın alınabileceği açıklandı.

Takımlarını desteklemek için İstanbul'a gidecek Göztepe taraftarlarının da deplasman tribünü biletlerine yine Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alınabileceği duyuruldu.



Süper ligde altıncı haftanın sonunda Göztepe 12 puanla ikinci, Eyüpspor ise 4 puanla on beşinci sırada yer alıyor.