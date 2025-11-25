Ali Başak Karatay'ın vefatı, 24 Kasım'da gerçekleşti. Aile, cenazenin 26 Kasım Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceğini bildirdi. Canan Karatay, daha önce katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgiyi "Yanındayken bile hasret duyuyorum" sözleriyle dile getirmişti. Çiftin bir oğlu bulunuyor.

Ali Başak Karatay Kimdir

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını hem Türkiye'de hem de ABD'de sürdürdü. Yükseköğrenimini New York'taki Syracuse University'de tamamladı. Felsefe alanında uzmanlaşan Karatay, akademik kariyerine Türkiye'ye döndükten sonra devam etti.

Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Uzun yıllar bu bölümde öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra İstanbul Bilim Üniversitesi'nde felsefe alanında dersler verdi. Etik, düşünce tarihi ve felsefenin bilimle ilişkisi gibi konularda çalıştı. Öğrencileri ve meslektaşları, onun entelektüel derinliğini ve eğitimci kimliğini övdü.

1979 yılında Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay ile evlendi. Çiftin Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğlu oldu. Ali Başak Karatay, tıp doktoru değil felsefe akademisyeni olarak biliniyordu. Kamuoyunda eşiyle birlikte anılsa da, akademik çevrede saygın bir konumdaydı. Felsefe disiplininin Türkiye'deki gelişimine katkıda bulundu.

Ali Başak Karatay Neden Öldü

Ali Başak Karatay, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Tedavi süreci devam ederken hayatını kaybetti. Vefat nedeni resmi olarak açıklanmadı. Aile, detay paylaşmaktan kaçındı ve sevenlerini cenaze törenine davet etti.

Karatay'ın sağlık durumu, son aylarda kötüleşmişti. Yakın çevresi, yaşlılığa bağlı komplikasyonlar yaşadığını belirtti. Akademik çalışmaları sırasında entelektüel üretkenliğini koruyan Karatay, son dönemde tedaviye odaklandı. Vefatı, ailesini ve akademi camiasını yasa boğdu.

Cenaze töreni, sade bir şekilde düzenlendi. Aile, taziye mesajlarına teşekkür etti. Canan Karatay, sosyal medya paylaşımında eşinin anısını yaşatacaklarını ifade etti. Bu kayıp, Karatay çiftinin 46 yıllık evliliğinin sonu oldu.

Canan Karatay'ın Acı Günü

Prof. Dr. Canan Karatay, iç hastalıkları ve kardiyoloji alanında tanınan bir uzman. Sağlıklı beslenme önerileriyle geniş kitlelere ulaşıyor. Eşiyle annelerinin tanıştırmasıyla başlayan ilişkisi, kamuoyunda ilgi çekti. Karatay, eşini "hayatımın anlamı" olarak tanımlamıştı.

Vefat haberi, sosyal medyada yankı buldu. Birçok isim başsağlığı diledi. Akademi ve sağlık çevreleri, Ali Başak Karatay'ı saygıyla andı. Çiftin oğlu Mehmet Rahmi Karatay, aileye destek oldu. Canan Karatay, zor günleri yakınlarının yardımıyla geçiriyor.

Bu olay, Karatay ailesinin özel hayatını gündeme taşıdı. Aile, mahremiyet istedi. Cenaze sonrası sessiz bir yas süreci bekleniyor. Ali Başak Karatay'ın anısı, felsefe literatüründe yaşayacak. Canan Karatay, mesleki çalışmalarına ara vermeden devam edecek.