Turizmin gözde merkezlerinden Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Halk Plajı açıklarında sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Hava şartlarının etkisiyle deniz yüzeyinde aniden oluşan hortum, kısa sürede büyüyerek gökyüzüne doğru yükseldi. Sahil şeridinde ve çevrede bulunan vatandaşlar, denizin üzerinde beliren bu dev su sütununu merak ve endişeli gözlerle izledi.

Deniz üstünde belirgin bir hat çizerek bir süre boyunca ilerlemeye devam eden hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan karaya yaklaşamadan etkisini kaybetti ve gözden kayboldu.

Hortum nedir nasıl oluşur?

Hortum, şiddetli fırtına sistemleri sırasında meydana gelen, kendi etrafında dönerek yükselen güçlü hava sütunlarıdır. Genellikle kuvvetli rüzgarlar ve düşük basınç koşullarının etkisiyle oluşur.

Deniz üzerinde meydana gelen hortumlar ise “su hortumu” olarak adlandırılır. Karada oluşan hortumlara kıyasla çoğunlukla daha zayıf olan su hortumları, karaya ulaşmaları halinde ciddi hasara yol açabilecek kadar güçlenebilir.