Akıllı telefonlarda son dönemde sıkça görülen yeşil nokta, cihazın kamera ya da mikrofonunun aktif olduğunu gösteriyor. iPhone ve güncel Android modellerde yer alan bu güvenlik göstergesi, kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla geliştirildi.

Fotoğraf çekilirken, görüntülü görüşme yapılırken, sosyal medya uygulamalarında hikâye paylaşılırken ya da QR kod okutulurken bu simgenin yanması olağan kabul ediliyor. Bu durumlarda yeşil nokta, telefonun normal bir işlem gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Asıl risk normal olmayan anlarda ortaya çıkıyor

Uzmanlar, herhangi bir uygulama aktif değilken ya da sadece e-posta okunurken yeşil noktanın yanmasının dikkatle ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bu tür durumlar, arka planda çalışan şüpheli bir uygulamanın veya kötü amaçlı bir yazılımın işareti olabiliyor.

Bu ihtimal, kullanıcının farkında olmadan izlenmesi ya da dinlenmesi riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle yeşil noktanın ne zaman ve hangi koşullarda yandığı büyük önem taşıyor.

Hangi uygulamanın kameraya eriştiği kolayca görülebiliyor

Yeşil nokta görüldüğü anda, ekranın yukarıdan aşağıya kaydırılması yeterli oluyor. Açılan bildirim alanında kamera simgesinin yanında, kameraya erişen uygulamanın adı yer alıyor.

Bu sayede kullanıcı, hangi uygulamanın aktif olduğunu anında tespit edebiliyor. Şüpheli bir durum fark edilmesi halinde, ayarlar menüsündeki “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden uygulama izinleri kontrol edilebiliyor.

Kullanıcılara kritik uyarı

Uzmanlar, gereksiz izin verilen uygulamaların düzenli olarak gözden geçirilmesini öneriyor. Yeşil noktanın sürekli ve beklenmedik şekilde yanması, ciddiye alınması gereken bir durum olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, bu küçük ışığın basit bir detay değil, kişisel güvenliği ilgilendiren önemli bir uyarı olduğunun altını çiziyor. Kullanıcıların bu işareti görmezden gelmemesi, olası risklerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.