Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün öğle saatlerinde Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kaydedilen sarsıntının büyüklüğü ve derinliği, bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi.

Sarsıntının detayları AFAD tarafından açıklandı

AFAD verilerine göre deprem, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 12:27:23 TSİ'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü moment magnitüd (Mw) cinsinden 4.5 olarak ölçüldü.

Depremin merkezi Akdeniz olarak belirlenirken, coğrafi koordinatları ise 34.70028 Kuzey Enlemi ve 32.41083 Doğu Boylamı olarak açıklandı. Sığ olmayan bir derinlikte meydana gelen depremin derinliği ise 23.89 kilometre olarak kaydedildi.

Bölgedeki son durum

Meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından can veya mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz ihbar alınıp alınmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, Akdeniz açıklarında gerçekleşen bu sarsıntının ardından bölgeyi yakından takip etmeye devam ediyor.