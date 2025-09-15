Son Mühür- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen mevkiinde Yeniköy Kemerköy Enerjinin (YK Enerji) maden ocağı için ağaçları taşıma işleminin başladığı iddia edildi. Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, zeytinliklerin korunması için açılan dava sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek “Halkın sesi duyulmadan, cenaze günü yapılan bu girişim; doğa katliamının yanı sıra hukuk ve vicdan katliamıdır” dedi.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifi 19 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışmalı bir şekilde kabul edilmesinin ardından Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen mevkiinde ağaçların taşınması için bölgedeki bazı muhtarlarla birlikte “zeytin ağaçlarının taşınması” için “Danışma Kurulu” oluşturdu. Şirket ayrıca önceki günlerde Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile Milas’ta zeytin ağaçlarının taşınma süreçlerini “izleme ve raporlama protokolü” imzaladı.

“Zeytin kıyımına başlandı; giriş çıkışlar tutuldu”

Gelişmelerin akabinde YK Enerji’nin İkizköy ve Akbelen’de zeytin ağaçlarının “taşınması” gerekçesiyle kesime başlandığı iddia edildi. Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlayacak açık maden sahası için kullanılması planlanan yaklaşık 740 dönümlük alanda faaliyet yürüten YK Enerji’nin zeytin ağaçlarının taşınması gerekçesiyle kesime başlaması bölgede tepkiyle karşılanıyor.

Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli X hesabından yapılan paylaşımda sabahın erken saatlerinde kamyonların, kesim ekipleri ve jandarma personelinin Akbelen’e gelerek zeytin kıyımına başladığı açıklandı.

“Zeytinlikler için geldiler” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz!”

İkizköy Mahallesi’nin muhtarı Necla Işık, 10 köyden 72 yurttaşla birlikte zeytinliklerin korunması için dava açtıklarını belirterek katliama izin vermeyeceklerini bildirdi.

Ağaçların üzerinde meyveleriyle söküldüğünü söyleyen Işık, “Köyümüz, zeytinlerimiz yeniden ablukada. Ağaçlarımız üzerlerinde meyveleriyle sökülüyor. Bu ülkenin geleceğini 1 şirketin çıkarına satıyorlar! Buna izin veremeyiz, buna asla izin vermeyeceğiz!” dedi.

Tanal: Köylülerin iradesine ve toplumun geleceğine saldırıdır

İkizköy/Akbelen’de madencilik faaliyeti için zeytinliklerin kurban edilmesi sosyal medyada da büyük tepki yarattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, yaşananları “Mahkeme süreci beklenmeden, halkın sesi duyulmadan, cenaze günü yapılan bu girişim; doğa katliamının yanı sıra hukuk ve vicdan katliamıdır” diye nitelendirdi.

Zeytin ağaçlarının kökünden kesildiğini belirten Tanal, X hesabından şunları yazdı:

“Şafak vakti jandarma eşliğinde Akbelen’e girildi, zeytin ağaçları kökünden kesiliyor. Üstelik şu an zeytin ağaçlarının sökülüp yeniden dikilmesi için uygun dönem bile değil. Bu koşullarda yapılan her kesim, ‘yeniden dikeceğiz’ yalanının maskesini düşürmektedir. Mahkeme süreci beklenmeden, halkın sesi duyulmadan, cenaze günü yapılan bu girişim; doğa katliamının yanı sıra hukuk ve vicdan katliamıdır. Zehra Nine’nin mirasına, köylülerin iradesine ve toplumun geleceğine saldırıdır. Zeytin, bu toprakların bereketi ve yaşam kaynağıdır. Onu yok etmek, köylünün ekmeğini, halkın geleceğini yok etmektir.”

Tanal, Akbelen’de olanların “zulüm” olduğunu ifade ederek, “Sadece ağaçlara değil, adalete ve demokrasiye de yöneliktir” dedi.

Akın: Anayasal olarak suç işliyorsunuz

Bir tepki de DEM Parti İzmir milletvekili İbrahim Akın’dan geldi. “Akbelen’deki katliamı durdurun” diyen Akın, zeytinliklerin taşıma adı altında yurttaşların zeytini ile birlikte köylerden göç ettirileceğine dikkat çekti.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tüm herkesi dayanışmaya çağırıyoruz! Akbelen deki katliamı durdurun. Bu zeytin taşıma adı altında yurttaşların zeytini ile birlikte oradan göç etmesine neden olacak. Bu suça ortak olmayın. Bu yapılanlar gayrimeşru, Anayasal olarak suç işliyorsunuz.”