Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olan Sönmez, jimnastik ve dans eğitimi aldı, çeşitli dans gruplarında yer aldı. Oyunculuk kariyerine müzikle başladıktan sonra televizyon dizileriyle devam etti.

Sönmez, oyunculuk kariyerine dans ve müzikle adım attıktan sonra televizyon dizileriyle geniş kitlelere ulaştı. Eğitim hayatında Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olan sanatçı, aynı zamanda jimnastik ve dans eğitimi alarak bu alanlarda yetkinlik kazandı. Çeşitli dans gruplarında yer alan Sönmez, enerjik ve çok yönlü kişiliğiyle kariyerinde önemli adımlar attı.

Akasya Durağı’ndaki Rolü

Pelin Sönmez, Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Dizide Osman Ağa’nın kızı olarak rol alan Sönmez, sempatik oyunculuğu ile hafızalara kazındı. Dilek karakteri, dizinin genç ve enerjik yüzü olarak uzun süre izleyicinin ilgisini çekti.

Özel Yaşamı ve Diğer Projeleri

Sönmez, önceki yıllarda Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine geldi. İlk evliliğini Cengiz Çolak ile yaptı, 2014’te başlayan bu birliktelik 2016’da son buldu. 2018 yılında Cem Candar ile evlenen Sönmez, bu ikinci evliliğini de 2023 yılında bitirdi. Oyunculuk kariyerinde, “Yanlış Anlama”, “Alev Alev”, “Atlılar” gibi projelerde de yer aldı. Son yıllarda ekranlardan uzak ve gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Son Dönemdeki Durumu

Sosyal medya paylaşımlarında aktif olan Pelin Sönmez, özellikle Akasya Durağı’nda kazandığı popülariteyle tanınıyor ancak son dönemde televizyon projelerinde çok sık görünmüyor. Sanatçı, sinema ve dizilerde zaman zaman konuk oyunculuklar yapmaktadır, ayrıca dans ve müzikle ilgilenmeye devam ediyor.