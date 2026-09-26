Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenler için kaçırılmayacak bir seminere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 6 Ekim-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Temel Seviye Osmanlı Türkçesi Seminerleri’ne katılım başvuruları başlıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında APİKAM’a gitmesi bekleniyor.

Seminerler ücretsiz yapılacak

Seminerlerde katılımcılar, Osmanlı Türkçesinin temel özelliklerini öğrenecek. Eğitimlerle birlikte katılımcılar, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına ait matbu metinleri okuyabilme yeteneği kazanma şansı bulacak. Ücretsiz yapılacak seminerlere başvurular, 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında APİKAM’da bizzat yapılacak.

12 hafta, 48 saat eğitim

Hafta içi her salı ve perşembe günleri günleri 16.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek program 12 hafta sürecek. Program kapsamında toplam 48 saatlik eğitim verilecek. Seminerleri tamamlayan katılımcılar, “Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Osmanlı Türkçesi Seminerleri Katılım Belgesi” almaya hak kazanacak.

Detaylı bilgi isteyenlere…

Seminerler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, (0232) 293 39 10 numaralı telefondan APİKAM yetkililerine ulaşabilecek.