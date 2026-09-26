Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla 81 ilde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İzmir’de düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm teşkilatın sahaya inip vatandaşla hemhal olduğunu söyleyen İnan, “Bugün İzmir'de yüzde 40’lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor” dedi. İnan ayrıca, ilk seçimlerde parlamentoya en güçlü desteğin İzmir’den sağlanacağını söyledi.

"Milletimizle hemhal oluyoruz"

“Teşkilat başkanlığımızın tüm Türkiye'de Edirne'den Hakkari'ye kadar, İzmir'den Van'a kadar Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm teşkilatlarımız sahada milletimizle hemhal oluyoruz” sözleriyle açıklamalarına başlayan İnan, “Bugün de İzmir Kınık'tan Selçuk'a kadar, Ödemiş'e kadar şehrimizde milletvekillerimiz hemşehrilerimizin sıkıntılarını, dertlerini bize iletmek istedikleri konuları inşallah çok güzel bir çalışmayla taçlandıracak” dedi.

Zeybekci'ye övgü: İzmir'de rekor bir oy aldık

AK Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin bugün ev sahipliği yaptığının altını çizerek açıklamalarını sürdüren İnan, “Kendisiyle 2019 yılında yerel seçim kampanyasında ben de İzmir İl Gençlik Kolları başkanıydım. Çok güçlü bir kampanya yürüttük İzmir'de. Çok müstesna bir kampanyaydı, samimi bir kampanyaydı. Ve Cumhur İttifakı olarak tam 1 milyon 100 bin gibi rekor bir oy alarak çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. O günden itibaren kendisinden öğrendiğimiz o büyük siyasi deneyimi, o tecrübeyi hep İzmir'de il teşkilatımızla siyasetimize, İzmirlilere hizmet etme noktasında kendisinin desteğinden ve tecrübesinden çok çok yararlandık. Ben bu manada AK Parti Genel Sekreteri olarak hem de o dönemlerde kendisinin yanında çalışmış bir kardeşi olarak geç kalınmış bir teşekkürü de kendisine ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Gümbür gümbür destan yazacağız"

“Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını başarıyla sürdürdü” sözleriyle açıklamalarını sürdüren İnan, “Bugün İzmir'de yüzde kırklara 40’lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın bize ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Bu partimizin 25 sene boyunca bugünlere taşıyan kadın kollarımıza, gençlik kollarımızla, ilçe başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza her birisinin bu başarıda çok çok büyük bir emeği var. İzmir'de ilçelerimizde ziyaret eden teşkilat mensuplarımızla bugünkü desteği fark edecek. Önümüzde ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak ve önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde parlamento desteği ortaya koyacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor bir oyla Ege'den çok büyük bir destekle tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve başkan olarak seçeceğiz ve yolumuzda büyük bir azimle bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.