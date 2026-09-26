Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde sahadaki talep ve beklentileri dinlemek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini vatandaşa anlatmak amacıyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İzmir’de başladı. İzmir’in 30 ilçesinde gerçekleşecek saha programları öncesinde AK Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, MKYK Üyeleri, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı katıldı.

“Her ilçeye eser kazandırmak için çalışıyoruz”

İzmir’de eser siyaseti yaptıklarının altını çizerek açıklamalarına başlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “İzmir’e duyduğumuz sevgi ve üstlendiğimiz sorumlulukla bir aradayız. Bu şehrin her ilçesine eser kazandırmak, her mahallesine hizmet ulaştırmak ve her hemşerimizin hayatına katkı sunmak için çalışıyoruz. Hedeflerimizi belirlerken İzmir’in ihtiyaçlarını, insanımızın beklentilerini ve Türkiye Yüzyılı’nın bize yüklediği sorumluluğu esas alıyoruz. İzmir, üretimiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip. Köklü tarihi, kültürel birikimi ve yetişmiş insan kaynağıyla geleceğe yön verebilecek imkanları bünyesinde taşıyor. Bizim görevimiz, bu imkanların hemşerilerimizin hayatına refah, istihdam ve yaşam kalitesi olarak yansımasını sağlamaktır. Gençlerimizin kendi şehrinde gelecek kurabildiği, üreticimizin emeğinin karşılığını alabildiği, ailelerimizin güven içinde yaşadığı bir İzmir için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu İzmir’de bu anlayışla ele alıyoruz. Bu hedefin karşılığını hastaneye ulaşabilen bir büyüğümüzün huzurunda, nitelikli eğitim alan bir çocuğumuzun gelişiminde, işini büyüten bir esnafımızın kazancında görmek istiyoruz. Kalkınmanın değerini, hizmetin insanımıza sağladığı faydayla ölçüyoruz” dedi.

“İzmir’e yatırımlar devam edecek”

‘’Hükümetlerimiz döneminde İzmir’e kazandırılan eserler, bu doğrultuda attığımız adımların somut örnekleridir” sözleriyle açıklamalarına devam eden Saygılı, “İzmir Şehir Hastanesi ve diğer sağlık tesislerimiz ile şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. İstanbul-İzmir Otoyolu ile şehirler arası ulaşım imkanlarını geliştirdik. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir ve Manisa arasındaki ulaşımı kolaylaştırdık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile şehrimizin kuzey aksındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirdik. İzmir’de 30 binin üzerinde TOKİ konutunu vatandaşlarımızın hizmetine sunarken, hâlihazırda yaklaşık 12 bin konutun inşasını da sürdürüyoruz. Sağlıktan ulaşıma, konuttan altyapıya kadar İzmir’in her alanında yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, şehrimizin geleceğine değer katmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yapılan her yatırımı kıymetli buluyoruz. İzmir’in büyüyen nüfusunu, gelişen ekonomisini ve değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum. İzmir’e yapılan yatırımlar devam edecek. İzmir’e eser kazandırmaya, hizmet kazandırmaya devam edeceğiz. Bakanlıklarımızla, milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle ve teşkilatımızla şehrimizin ihtiyaçlarını gündemde tutacak, projelerin takipçisi olacağız. Kaynakların yerinde kullanılması ve hizmetlerin zamanında tamamlanması için üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz”

Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında ülkenin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi ortak sorumluluğumuz olarak gördüklerini söyleyen Saygılı, “Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülkemizin önünü açacağına inanıyoruz. AK Parti İzmir İl Başkanı olarak yaklaşımımızı açıkça ifade etmek isterim. Hemşerilerimize siyasi tercihleri ne olursa olsun aynı hassasiyetle yaklaşmakla yükümlüyüz. Hizmet planlamasında ölçümüz, vatandaşımızın ihtiyacıdır. Kamu hizmeti herkesin hakkıdır. Bize oy veren vatandaşımızın talebini hangi dikkatle dinliyorsak farklı bir siyasi tercihte bulunan hemşerimizin talebini aynı dikkatle dinlemeliyiz. Aynı özenle, aynı sorumlulukla yaklaşmalıyız. Partizanlığa mesafe koyan, adaleti ve hakkaniyeti gözeten anlayışımızı her adımımızda korumalıyız. İzmir’in geleceğine ilişkin sorumluluğumuz, gelecek nesillerin hayatını düşünmeyi gerektiriyor. Depreme dirençli yerleşimler, güçlü bir altyapı, korunan tarım alanları, temiz bir çevre ve gençlerimize açılan çalışma imkanları bu bakışın temel unsurlarıdır. Türkiye Yüzyılı’na İzmir’in emeğiyle, üretimiyle ve birikimiyle güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inancı çalışarak, eser kazandırarak ve verdiğimiz sözlerin arkasında durarak hayata geçireceğiz” diye konuştu.