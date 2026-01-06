Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ilk oturumu, yerel yönetim uygulamalarına yönelik çarpıcı iddialar ve sert eleştirilerle yankılandı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Kaya, belediyenin yönetim stratejisini ve kurumlar arası koordinasyon zafiyetini hedef alarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kaya, Gaziemir’in geleceğinin planlama hatalarıyla ipotek altına alındığını savunarak, mevcut sorunların kaynağının CHP belediyecilik anlayışı olduğunu öne sürdü.

"Büyükşehir’in alanında Gaziemir personeli neden çalışıyor?"

Meclis kürsüsünden kamuoyunda "Eski Migros alanı" olarak bilinen bölgedeki faaliyetlere dair kritik bir soru yönelten İbrahim Kaya, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen sahada Gaziemir Belediyesi’ne ait iş makinesi ve işçilerin çalıştırılmasını eleştirdi. Bu durumun hukuki dayanağını sorgulayan Kaya, "Mülkiyeti Büyükşehir’e geçmiş bir sahada belediyemiz hangi yetkiyle kaynak harcıyor? Ortada bir tahsis veya resmi izin belgesi var mı?" diyerek şeffaflık vurgusu yaptı. Kaya, aynı partinin yönettiği iki belediye arasındaki bu belirsizliğin bir yönetim kaosu yarattığını iddia etti.

Kurumlar arası koordinasyonsuzluk iddiası

Belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili endişelerini dile getiren İbrahim Kaya, yaşanan bu tabloyu koordinasyon eksikliği ve liyakat dışı bir yönetim pratiği olarak nitelendirdi. Kurumlar arasında sağlıklı bir iletişimin kurulamadığını savunan Kaya, planlama ve strateji eksikliğinin Gaziemir’in kamu kaynaklarına zarar verdiğini belirtti. İki kurum arasında ortak bir akıl oluşturulamamasının faturasının ilçe halkına kesildiğini ifade eden Kaya, yönetimi daha disiplinli bir çalışma modeline davet etti.

"Engelleme değil, hazırlıksızlık ve yetersizlik var"

İmar süreçlerine yönelik eleştirilerini Yeşil Mahalle’deki "Eğitim Tesisi Alanı" plan değişikliği üzerinden sürdüren İbrahim Kaya, meclisten alelacele geçirilen önergelerin Büyükşehir imar komisyonunda bekletilmesine dikkat çekti. "Biz yapıyoruz ama engelleniyoruz" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Kaya, asıl sorunun zayıf hazırlık süreci ve yetersizlik olduğunu vurguladı. Kaya, "Kendi partinizin yönettiği komisyon bile önergeyi bekletiyorsa, burada bir engelleme değil, projenin içini dolduramama ve hazırlıksız yakalanma durumu vardır" dedi.

"Gaziemir’in deneme-yanılma yöntemiyle kaybedecek vakti yok"

AK Parti Grubu adına denetim ve şeffaflık takibini sürdüreceklerini belirten İbrahim Kaya, Gaziemir’in güçlü ve vizyon sahibi bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Şehrin deneme-yanılma yoluyla zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını söyleyen Kaya, her kararın hukuki zeminini ve kamu kaynaklarının doğru harcanıp harcanmadığını sonuna kadar takip edeceklerini dile getirdi. Kaya, Gaziemir halkının hakkını savunmak adına yerel yönetimin hatalarını dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.