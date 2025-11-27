Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti Konak Meclis Üyesi Emrah Erol, Halkapınar Deresi ve Konak sahilinden aldığı su örneklerini İZSU Genel Kurulunda göstererek, “Sahilde misafirlerimizi kokudan misafir edemiyoruz. Körfezin hali içler acısı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulundan tansiyon zaman zaman yükselirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Konak Meclis Üyesi Emrah Erol, Halkapınar Deresi ve Konak sahilinden aldığı su örneklerinin yer aldığı şişeleri meclise göstererek, belediyenin ve İZSU’nun çalışmalarını eleştirdi. Erol , “Bunlar Halkapınrar deresinden aldığım su örnekleri. Bu su kokunun da sebeplerinden biri. Bu su mikrop yayıyor. Müthiş bir koku var. Ben bunu İZSU yetkililerine teslim edeyim. Halkapınar dereden alındı bu. Konak ve sahildeki suyun örneğini aldım. Bu suların rengi böyleyken Halkapınar, Konak sahil aynı durumdayken, Cemil Başkanın ‘ya koku varmış öyle söylüyor, güzellik yokmuş öyle söylüyorlar’ dediği nokta değil. Konak değil en azından. Misafirlerimizi Yeşildere’den geçirmemeye çalışıyoruz. Sahilde kokudan arkadaşlarımızı misafir edemiyoruz. Körfezin rengi içler acısı. Bir tekneye bindiğimizde körfezin hali ortada” diye konuştu.

CHP’li Elvin Sönmez, “Sayın Erol’a İzmir’in güzel yerlerini gezdirebilirim”

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Karabağlar Meclis Üyesi Elvin Sönmez, Erol’a seslenerek, “Sayın Erol her yer kokuyor diyor, İzmir'i çok iyi bilmiyor sanırım. İzmir’in çok güzel işler yapıldığı yerlere ben götürebilirim. Kokmayan çok güzel bakımlı yerleri ve yapılan yerleri birlikte gezebiliriz. Bir sürü yere götürebiliriz kendisini” dedi.