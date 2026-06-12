Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kentte yaptığı sosyal yardımların miktarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk üç ayında İzmir’e gönderilen sosyal destek tutarı 1 milyar TL’yi geçti.

Sadece Mart ayında 477 Milyon TL ödenek aktarıldı

Açıklanan rakamlar İzmir’de çok geniş bir kitleyi doğrudan etkiliyor. Şehirde yaklaşık 380 bin vatandaş bakanlığın sunduğu bu sosyal yardımlardan düzenli olarak yararlanıyor. Detaylar netleşti. Sadece Mart ayında İzmir’e 477 milyon 599 bin TL nakdi destek aktarıldı. Bu bütçe; evde bakım hizmetleri, yaşlı ve engelli aylıkları, doğum yardımları ve öğrencilere verilen ekonomik destekler gibi birçok farklı kalemde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

"Sosyal yardımları bir lütuf olarak görmüyoruz"

İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptıkları yardımların siyasi bir malzeme olmadığını belirtti. Sosyal devlet anlayışına vurgu yaptı. Saygılı, "Sosyal yardımları bir lütuf değil, devletin en temel sorumluluğu olarak görüyoruz" dedi. İktidar partisinin sorun çözme odaklı çalıştığını iddia eden Saygılı, isim vermeden yerel yönetimi de eleştirdi. İzmir halkının mazeretlerle oyalanmayı değil, hızlı çözüm almayı hak ettiğini savundu.

Sahadaki çalışmalar mahalle bazında devam ediyor

Bakanlık bütçesinin İzmir’de bu kadar yüksek seviyeye ulaşması, iktidar partisinin kentteki saha çalışmalarını da hızlandırdı. AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İzmir’in her mahallesinde ailelere ulaşmayı hedefliyor. Devlet desteğinin ulaştığı 380 bin hane, partinin sahadaki en büyük dayanağı durumunda.

