Son Mühür/ Merve Turan- İzmir'in sanata ve kültüre değer veren ilçesi Karşıyaka, kendi topraklarının yetiştirdiği büyük edebiyat ustası Attilâ İlhan’ı doğumunun yüzüncü yılında özel bir etkinlik serisiyle yâd etti. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ve yıl boyunca süren "Attilâ İlhan Vefâ Yılı" programı kapsamında, usta şairin yaşam arkadaşı Biket İlhan ve gazeteci-yazar Banu Avar’ın konuk olduğu anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte, İlhan'ın sadece edebi kimliği değil, aynı zamanda düşünce ve mücadele dolu yaşamı da derinlemesine incelendi.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düşünsel derinlik

Türk edebiyatının silinmez izler bırakan kalemi ve güçlü düşünce insanı Attila İlhan, doğumunun 100. senesinde Karşıyaka'nın sanat merkezinde özel bir başlıkla anıldı: "Attila İlhan'ı Anlatıyor." Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen bu buluşmada, Banu Avar ve Biket İlhan, katılımcılara şairin eserlerinin arkasındaki duygusal ve entelektüel arka planı aktardı. Program, usta şairin derin anlam taşıyan şiirlerinden okunan bölümlerle zenginleştirilerek, izleyicilere Attila İlhan’ın çok yönlü kişiliğine dair kıymetli bilgiler sundu.

Başkan Ünsal: İlhan, Cumhuriyet'in yol gösteren vicdanıydı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı duygusal konuşmada Attila İlhan’ı bir Cumhuriyet aydını olarak nitelendirdi. Ünsal, “Attila İlhan, kaleme aldığı her kelimeyle bu milletin vicdanına seslenmiş, kalemiyle mücadele etmiş bir aydın figürüdür. O, sadece şiirleriyle değil; halktan yana sağlam duruşu, özgürlük ve emek ilkelerine olan sarsılmaz inancıyla da gelecek nesillere yol göstermiştir," dedi. Başkan Ünsal, bu özel gecede iki güçlü kadını ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Bu akşam, yalnızca bir şairi değil, onun temsil ettiği bir dönemi, bir ideali ve Cumhuriyetçi kararlılığı yeniden hatırladık. Karşıyaka, Attila İlhan’ın dizeleriyle büyüyen bir kent olmaya devam edecek ve sanatın, aydınlanmanın yanında duracaktır. Attila İlhan’ı 100. yaşında sevgi, saygı ve minnetle anıyor; yaşasın sanat, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Karşıyaka diyoruz," ifadeleriyle şaire olan vefalarını tazeledi.

Vefa yılı, müzikli bir kapanışla noktalanıyor

2025 yılını "Attila İlhan Vefa Yılı" olarak ilan eden Karşıyaka Belediyesi, bu kapsamda kent genelinde sayısız kültürel etkinlik düzenledi. Sempozyumlar, şiir dinletileri, sergiler ve paneller aracılığıyla İlhan’ın sanat mirası genç kuşaklarla buluştu. "Körfez Vapuru ve Attila İlhan" teması, koro konserleri ve sinema buluşmaları gibi zengin içerikli programlarla şairin anısı yaşatıldı. Bu özel yılın kapanışı, 13 Ekim Pazartesi akşamı sanatsal bir zirveyle yapılacak. Tiyatro sanatçısı Nazlı Kayı ve piyanist/besteci Nihat Demirkol’un sahne alacağı "Attila İlhan Şiirinde İncesaz" başlıklı müzikli dinleti, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde saat 20.00'de başlayacak ve tüm İzmirli sanatseverlerin katılımına açık olacak.