Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’ın kadına şiddet konuşmasınıAK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca sert bir dille eleştirdi.

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Kurul toplantısında kadına şiddet konusunda bir açıklama yaptı. Özkan, konuşmasında “2024 yılında Türkiye’de 394 kadın cinayeti, 259 şüpheli kadın ölümü İzmir ilinde ise 27 kadın cinayeti gerçekleşti. 2025 yılında ise Türkiye'de 336 kadın cinayeti, 145 şüpheli kadın ölümü, İzmir’de ise 11 kadın cinayeti gerçekleştirilmiş. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle gerçekleştirilen cinayetler aslında politiktir. Önleyici ve koruyucu önlemler yetersizdir” ifadelerine yer verdi.

Atmaca, “Yağmur Hanımın Büyükşehir'de mobbinge uğrayan, işten çıkartılan kadın personeller hakkında da bir kaç söz etmesini beklerdim”

Özkan’ın ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ,Özkan’ın konuşmasının eksik bir yönü olduğunu ifade ederek, “Sayın sözcünün hukukçu kimliği ile dile getirdiği ifadeler hepimizin takdirini kazanmıştır. Bunları asla yok saymak mümkün değildir. Bir tık eksik olduğunu düşünüyorum. Sayın sözcümüz aynı zamanda bir siyasidir grup sözcüsüdür. Bayraklı ilçesinde Fatma Akçam isimli CHP’li bir meclis üyesinin başka bir meclis üyesi tarafından uğradığı bir şiddet söz konusudur. Ben beklerdim ki bu konuda bir açıklama yapsın. Personelimiz arasında mobbing uygulanan, işten çıkarılan ötekileştirilen bir çok kadın personelimiz var. Bunlar için de bir cümle kurmasını beklerdim. Emekçi kooperatifimiz bünyesinde hem mağdur olan hem de işten çıkarılan personelimiz. Bunlarla ilgili de bir kaç cümle kurmasını beklerdim” diye konuştu. Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise, “Belediyemiz ve grubumuz kadınlarla ilgili her türlü mobbing şiddet taciz konusunda çok duyarlı davranmaktadır” dedi.