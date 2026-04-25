Türkiye siyasetinde her geçen gün gerilim tırmanmaya devam ediyor. Türkiye siyasetindeki gerilim, İzmir siyasetinde de etkilerini gösteriyor. Karşılıklı açıklamalar ve eleştirile hemen hemen her gün gündeme gelmeye devam ederken, bir eleştiri ve açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'dan geldi. Kırkpınar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı.

"CHP zihniyeti dün neyse bugün de odur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan ve yaptığı açıklamalarla CHP'yi eleştiren Kırkpınar, "CHP'nin dine, kültüre, geçmişimize, ecdada karşı bu düşmanlığını kınıyorum. CHP'nin yapmış olduğu bu gaf, hata ya da bilinçli bir kirletme operasyonu ilk değil. İBB başkanlarının Fatih Sultan Mehmet'in ve onun hatırasına yapmış olduğu saygısızlığı görmüş olduk. Özgür Özel'in mezarlık ziyaretinin alkol tükettiklerini, Kabristan'da nasıl içki tükettiklerini gördük.

O yetmemiş gibi yine İzmir milletvekilleri Deniz Yücel'in Kur'an kurslarıyla ilgili eleştirileri olmuştu. CHP'de artık bu tip söylemler dinimize karşı, geleneklerimize karşı, göreneklerimize karşı, ecdada karşı hakaretler 1 tane değil 10 tane değil. Dolayısıyla CHP'nin bir geleneği bu. Peki biz bunu niye dile getiriyoruz burada? Çünkü CHP'ye inanan, bunları yapmadığını ifade edip de destek veren vatandaşlarımıza hatırlatmak üzere biz bunu söylüyoruz, ifade ediyoruz. Mehter Marşı'na tepki gösteriyoruz adı altında oradaki ilkokul öğrencilerimizin yapmış olduğu o faaliyeti, aslında bir bütün geçmişimizi, bir bütün kültürümüzü reddettiklerini ifade eden, bize izah eden bir tabloyla karşı karşıya kalmış olduk." dedi.