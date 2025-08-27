AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan çarpıcı çıkış: İZSU’nun beceriksizliği yüzünden İzmirliler Türkiye’nin en pahalı suyunu içerken, her yıl bir baraj dolusu içme suyu toprağa karışıyor.

İzmir’de su krizine dair tartışmalar giderek büyüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (İZSU) hedef alarak, şehre milyarlarca liralık yatırım yapılmasına rağmen musluklardan akan suyun her geçen gün azaldığını söyledi.

“Bir baraj dolusu su kayboluyor”

Kaya, yaptığı açıklamada, son 5 yılda 6 milyar 135 milyon liralık içme suyunun şebekede kaybolduğunu iddia etti. Kaya’ya göre, sadece bir yıl içinde 92 milyon metreküp su yani bir Tahtalı Barajı kadar içme suyu kayıp oluyor.

“CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimindeki İZSU, İzmirlilerin ödediği su parasını toprağa gömüyor. Her 3 bardak sudan 1’i daha musluğa ulaşamadan kayboluyor.” sözleriyle tepkisini dile getiren Kaya, bu tabloyu “İzmir’e ihanet” olarak nitelendirdi.

“En pahalı suyu İzmirliler içiyor”

Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmir’in kullandığını savunan Kaya, kayıp kaçak nedeniyle oluşan maliyetin doğrudan vatandaşlara fatura edildiğini vurguladı.

“Yatırımlar var ama sorun bitmiyor”

Devlet Su İşleri’nin Çeşme’de su sıkıntısını sona erdiren 1,7 milyar liralık dev yatırımı hatırlatan Kaya, son 23 yılda İzmir’e 36 baraj, 10 gölet, 5 içme suyu tesisi ve 221 su yatırımı kazandırıldığını ifade etti.

Ancak tüm bu yatırımlara rağmen, İZSU’nun gerekli adımları atmaması nedeniyle şehrin su sorununun çözülemediğini belirten Kaya, “İklim krizinin ortasında suyu heba eden bir yönetim İzmir’e zarar veriyor.” dedi.