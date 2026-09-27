Son Mühür- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından açıklama yaptı. Çelik "Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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