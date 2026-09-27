Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan Anayasa Mahkemesi önünde hayatına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu üzerinden, iktidarı eleştireren 'artık bıçak kemiğe dayanmıyor' dedi.

Fatih Erbakan: Artık bıçak kemiğe dayanmıyor

Bozulan ekonominin ve düşük emekli maaşlarının vatandaşı ciddi anlamda zorladığını söyleyen ve AK Parti iktidarını hedef Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bıçak kemiğe dayandı diyorduk. Artık bıçak kemiğe dayanmıyor. Bıçak vicdanları, insan onurunu, emeklilerimizi, dar gelirlilerimizi, esnafımızı, işçimizi ve memurumuzu delip geçiyor.

Anayasa Mahkemesi önünde geçim sıkıntısı yüzünden yaşamına son veren bir emekli polis memurumuz; gece saatlerinde ise yine bir başka polisimiz canına kıydı. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz dağlanıyor. Aylardır, yıllardır şehir şehir, ilçe ilçe, meydan meydan haykırıyoruz: 'Bu maaşlarla bu insanları yaşatamazsınız. Bu şartlar altında millete yaşama hakkı tanımıyorsunuz' iktidara ve bu bütçeyi hazırlayanlara buradan açıkça soruyorum:

Şimdi ne yapacaksınız? Ankara’nın göbeğinde, milletin gözü önünde yükselen bu acı çığlığı yok saymak için yine erişim engellerinin, yayın yasaklarının arkasına mı saklanacaksınız? Yoksa fildişi kulelerinizden bakıp, 'canına kıymak suretiyle hükümeti yıpratmaya teşebbüs' diye davalar mı açacaksınız?" dedi.

"Adil düzeni kuruncaya kadar mücadele edeceğiz"

Son olarak, iktidara 'Allah'tan korkun' diye seslenen Erbakan, adil düzeni kuruncaya kadar mücadele edeceklerinin altını çizerek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yeter artık. Allah’tan korkun. Rahmetli Erbakan Hocamızın o tarihi ikazıyla sesleniyorum: Oyun oynamıyoruz.

Burada söz konusu olan bütçe rakamları, süslü istatistikler, kağıt üstündeki hedefler değil; doğrudan insanımızın canıdır, onurudur, haysiyetidir. Milleti sadaka kültürüne mahkûm eden, faiz lobilerine trilyonları akıtırken alnının teriyle bu ülkeye hizmet etmiş insanlara açlık sınırını reva gören bu düzene derhal son verin. Yeniden Refah Partisi olarak, canımız pahasına da olsa milletimizin vicdanı, kimsesizlerin kimsesi olmaya; adil bir düzeni kurana kadar durmaksızın mücadele etmeye devam edeceğiz"