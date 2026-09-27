Son Mühür- Tasfiye kararı verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olarak duyurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada gözlerin çevrildiği ilk adres olarak Sermaye Piyasası Kurumu öne çıksa da, tasfiye için düğmeyebasılan fon yöneticilerinin hisseler üzerinden manipülasyon yaptığı adres olarak Borsa İstanbul'un neden gündeme gelmediği sorusu da merak konusu olmaya devam ediyor.

Sadece SPK'nın değil Borsa İstanbul'un da yaşanan krizde parmağı olduğunu savunan ekonomist Akın Rota, Borsa İstanbul'un sorumluluğunun dile getirilmesi gerektiğine işaret etti.



Fonzi skndalının iki aşaması var...



Yaşananları, ''Hatırlatmakta fayda var: Fonzi skandalının iki ana aşaması bulunuyor:

1. Hisse manipülasyonu yoluyla fiyatların şişirilmesi,

2. Şişirilen hisse ve fon getirileriyle yatırımcıların aldatılması'' sözleriyle dile getiren Akın Rota,

''Elbette her finansal manipülasyonda olduğu gibi, bu iki aşamanın yanına hisse teminatlı reverse repo gibi başka unsurlar da ekleniyor.

Olayların başlangıcı hisse manipülasyonu olmasına rağmen, şimdiye kadar Borsa İstanbul’un sorumluluğu nedense pek dile getirilmiyor. Oysa Borsa idaresinin de manipülasyonu engelleme yetkisi vardır. Borsa’nın manipülasyon vb. durumlarda işlemleri durdurma, faillerine işlem yasağı koyma gibi yetkileri bulunmaktadır'' mesajı vererek, Bu konudaki yetkiler, kısaca “Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 6. maddesi” olarak ifade edilebilir'' mesajı verdi.



O manipülasyonı anında fark edebilirdi...



''Borsa’nın SPK kadar cezai yetkileri olmasa da, SPK geçmişe dönük ayrıntılı bir süreç yürütürken Borsa daha proaktif ve güncel duruma hâkimdir. Sonuçta tüm işlemler kendi platformunda gerçekleşmekte olup Borsa, bir manipülasyonu anında fark edebilecek ve müdahale edebilecek yetenektedir'' vurgusunda bulunan Akın Rota,

''Doğru, SPK bu olaya seyirci kaldı ama Borsa manipülasyona zamanında müdahale etseydi belki de bunlar hiç yaşanmayacaktı. Bu konuda SPKnın olduğu kadar Borsa Istanbul’un vebali vardır'' değerlendirmesinde bulundu.