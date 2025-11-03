Türk tiyatrosunun deneyimli isimlerinden Ahmet Gülhan, kısa süre önce 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin tiyatro ve sinema tarihine önemli katkılar sağlayan Gülhan, özellikle Devekuşu Kabare'nin kurucuları arasında yer almasıyla biliniyor. Gülhan'ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı ve pek çok sanatçı ile seveni tarafından anıldı.

Ahmet Gülhan'ın bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bu sağlık problemine bağlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu süreçte sağlık durumu ciddiyetini koruyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Vefat nedeni, akciğer rahatsızlığı olarak kayıtlara geçti.

Ahmet Gülhan'ın cenaze bilgileri?

Usta sanatçının cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Ahmet Gülhan için düzenlenecek cenaze töreninin yeri ve tarihi aile yakınları tarafından açıklandı. Cenazenin, ailesinin ve sanat camiasının katılımıyla, İstanbul’da toprağa verilmesi planlanıyor. Törenin hangi camide kılınacağı ve defin işlemlerinin nerede yapılacağı ise ilerleyen saatlerde netleşecek.

Sanat hayatı boyunca hem tiyatroda hem de sinemada kalıcı izler bırakan Gülhan, aynı zamanda eşini de kısa süre önce kaybetmişti. Eşi Gülümser Gülhan da tiyatro ve sinema dünyasında tanınan bir isimdi. Aile dostları ve sevenleri, Aralık ayı başında yapılan açıklamaların hemen ardından Gülhan’ın son yolculuğuna uğurlanacağını bildirdi.

Ahmet Gülhan kimdir?

Ahmet Gülhan 1940 yılında İstanbul, Kadıköy’de dünyaya geldi. Sanat hayatına lise yıllarında başlayan Gülhan, tiyatroya olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü ve çeşitli sahne topluluklarında görev aldı. 1967’de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile Devekuşu Kabare’yi kurdu. Gülhan, 1980’li yıllarda televizyonda ve sinema filmlerinde de önemli roller üstlendi. Hayatının son yıllarına kadar aktif olarak tiyatroya ve sanat çalışmalarına devam etti. Ünlü isim, son yolculuğuna sanat camiasının büyük saygısı ve sevgisiyle uğurlanıyor.