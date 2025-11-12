Acı haber, Bursa Harmancık’taki baba ocağını yasa boğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Yağız’ın köyü Türk bayraklarıyla donatıldı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu.

Şehitler arasında yer alan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın şehadet haberi, Harmancık ilçesine bağlı Çatalsöğüt Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu. Köylüler gece boyunca evin önünde dualar etti.

“Mekanın cennet olsun yiğidim” paylaşımı yürekleri dağladı

Ramazan Yağız’ın, şehit düşmeden sadece birkaç saat önce 3 yıl önce aynı köyden şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i sosyal medya hesabından “Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim” notuyla andığı ortaya çıktı.

Yağız’ın bu paylaşımından yalnızca birkaç saat sonra kendi şehadet haberinin gelmesi, köyde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir cilvesi olduğunu söyledi.

“Yetim büyüdü, vatan sevdalısıydı”

Çatalsöğüt Mahallesi Muhtarı Adnan Çakmak, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Maalesef yine 11’inci ayın 11’inde, 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz. Kardeşimiz yetim büyüdü, babasını 1991 yılında kaybetmişti. Allah ahiretini güzel etsin.

Sevecen, insan ve vatan sevdalısı biriydi. Fırsat buldukça köyüne gelirdi. Babasının mezarı da burada. Fazla izni olmuyordu ama geldiğinde hep köyünü ziyaret ederdi.

Uçağa binmeden önce köyümüzün evladı Emre Sevinç’in şehadetinin sene-i devriyesinde paylaşım yapmıştı.

Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Evli, iki çocuk babasıydı. Artık emanetlerine biz sahip çıkacağız.”

Muhtar Çakmak, köyde tüm evlerin bayraklarla donatıldığını ve şehidin onuruna tören hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

“4 saat önce paylaşım yaptı, sonra şehadet haberi geldi”

Şehit Ramazan Yağız’ın akrabası ve Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Ramazan çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Dernek işleriyle ilgili ne zaman bir ihtiyaç olsa hemen yardıma koşardı. Haberlerde uçağın düştüğünü duyunca hemen aramaya başladık.

Maalesef acı haberi aldık, yüreğimiz yandı. Üç yıl önce 11’inci ayın 11’inde Emre Sevinç şehit olmuştu. Şimdi aynı tarihte Ramazan’ın şehadet haberi geldi.

Sabah saatlerinde Emre’nin fotoğrafını paylaşmıştı. 3-4 saat sonra kendisinin şehit olduğunu öğrendik. Bu acı tarif edilemez. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.”

Köyde yas, Türkiye’de hüzün

Ramazan Yağız’ın şehadet haberi yalnızca köyünde değil, tüm Bursa genelinde derin bir üzüntü yarattı. Köy halkı, “vatan sevdalısı bir evladı kaybetmenin gururunu ve hüznünü bir arada yaşadıklarını” belirterek, şehidin naaşının köyünde defnedileceğini söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Ramazan Yağız’ın cenaze törenine çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.