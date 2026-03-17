Olay, 11 Mart Çarşamba günü Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre camcı olarak çalışan H.K., iş yerinden çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı.

Bu sırada motosikletle yaklaşan 2 kişi, “Siz bize küfür ettiniz” diyerek H.K.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.K.’nin bacaklarına 2 kurşun isabet etti.

Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı, ameliyat edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı H.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Ameliyata alınan H.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırganlar 17 yaşında çıktı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Kuştepe Mahallesi’ne kaçtıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.K. (17) ve A.T. (17), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri pes dedirtti

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki ilk ifadelerinde, “Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık” dedikleri öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden E.K.’nin daha önce “uyuşturucu madde kullanmak”, “yankesicilik”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

“Kardeşimin olayla hiçbir alakası yok”

Yaşanan saldırıya ilişkin konuşan H.K.’nin ağabeyi B.M.K., kardeşinin olayla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

B.M.K., “Kardeşim iş çıkışı atölyeye uğrayıp evine gidiyordu. O sırada başka bir tartışma yaşanıyor ama kardeşimin ne olayla ne de şahıslarla hiçbir alakası yok” dedi.

“Arkasından 2 el ateş ediyorlar”

Olay anını anlatan B.M.K., saldırının planlı şekilde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kardeşim caddeden aşağı inerken motorcuların kendisini takip ettiğini fark ediyor. Önünü kesiyorlar. ‘Sen yukarıdaki yeşil montluyu tanıyor musun’ diye soruyorlar.

Kardeşim de ‘Ben ne seni tanırım ne de yeşil montluyu tanırım’ diyor. Sonrasında ‘Tamam abi’ deyip uzaklaşıyorlar.”

“Çöp arabası geçtikten sonra bir boşluk yakalayıp arkasından 2 el ateş ediyorlar. İki kurşun da bacağına isabet ediyor. Bu olayda ölebilirdi. Sonuna kadar şikayetçiyiz.”