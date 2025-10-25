Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi (SUS), başkent Tiflis’te yasa dışı uranyum ticareti yapmaya çalışan üç Çin vatandaşına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yetkililer, şüphelilerin 2 kilogram uranyumu 400 bin dolar karşılığında satın alarak, kaçak yollarla Rusya üzerinden Çin’e taşımayı planladıklarını açıkladı.

Operasyon anında gözaltına alındılar

Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Lasha Maghradze, düzenlediği basın toplantısında, operasyonun Karşı İstihbarat ve Özel Operasyonlar Daireleri tarafından ortak yürütüldüğünü belirtti. Maghradze, “Yasa dışı yoldan uranyum satın almaya teşebbüs eden 3 Çin vatandaşı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı” dedi.

2 kilogram uranyum ele geçirildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin uranyumu yasa dışı şekilde elde edip uluslararası kaçakçılık ağına dahil etme planı ortaya çıkarıldı. Gürcü güvenlik güçleri, operasyon sırasında yaklaşık 2 kilogram radyoaktif madde ele geçirdi.

Çin bağlantılı suç örgütüyle koordinasyon halindeydiler

Maghradze’nin açıklamasına göre, gözaltına alınan zanlıların Çin’de faaliyet gösteren bir suç örgütüyle koordineli şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Gürcistan’a yasa dışı yollarla giren şüphelilerden birinin, uranyum satın alımı konusunda uzman kişileri ülkeye getirdiği, diğerlerinin ise ülke genelinde nükleer madde arayışı içinde olduğu belirlendi.

Tiflis ve Batum’da aramalar yapıldı

Operasyonun ardından güvenlik güçleri, zanlıların Tiflis ve Batum’daki geçici ikamet adreslerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Ekipler, olayla bağlantılı olabilecek dijital materyallere ve dokümanlara da el koydu. Gürcü yetkililer, söz konusu faaliyetlerin önceden planlanmış bir kaçakçılık organizasyonunun parçası olduğuna dikkat çekti.

10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

Devlet Güvenlik Servisi, yürütülen soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu’nun 230. maddesi kapsamında sürdüğünü bildirdi. Bu maddeye göre, radyoaktif madde bulundurmak veya yasa dışı ticaretini yapmak suçundan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.