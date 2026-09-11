Fenerbahçe’de dün akşam yaşanan İsmail Kartal’ın istifa ettiği yönündeki gelişmenin ardından bugün yeni bir açıklama geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Kartal’ın, Fenerbahçe yönetiminin kararıyla görevine devam edeceği duyuruldu.

Aziz Yıldırım döndürdü

İddialara göre; dün gece Roma maçının ardından eşyalarını toplayarak görevden ayrılan İsmail Kartal’ı geri döndüren isim Başkan Aziz Yıldırım oldu. Kartal, akşam saatlerinde kulübe gelerek başkan ve yöneticilerle görüştü. Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından “devam” kararı çıktı.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada ise, “Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Dönmemek üzere istifa etmişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Kartal, kulübün önünü açmak amacıyla bu kararı aldığını belirterek istifasını duyurmuştu. Kartal ayrıca görevine bir daha dönmemek üzere ayrıldığını ifade etmişti.