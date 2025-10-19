Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Çukurpınar Mahallesi’nde oyun oynayan 9 yaşındaki Nisa Nur Gökçe, iddialara göre arının sokması sonucu fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, küçük kızı Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gökçe, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, ilçede yaşayan vatandaşlar arasında büyük üzüntü ve şok etkisi yarattı. Küçük çocuğun ani ölümü, özellikle alerjik reaksiyonlara karşı önlem alınmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gökçe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yetkililer, aileye başsağlığı dileklerini iletirken, bölgede çocukların özellikle açık alanlarda dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.