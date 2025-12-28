Son Mühür- Rusya merkezli Sputnik’in yayımladığı yeni yıl videosu, Moskova’nın küresel diplomasiye bakışını semboller üzerinden anlatan güçlü mesajlar içeriyor.

Video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünya liderlerine gönderdiği “hediyeler” aracılığıyla, ülkeler arası ilişkilerde izlenen stratejik hattı ortaya koyuyor.

Her bir obje, Rusya’nın ilgili ülkeye yönelik siyasi, askeri ve ekonomik yaklaşımının şifreleri olarak yorumlanıyor.

Putin’in kırmızı bohçasından çıkan mesajlar

Sputnik’in paylaştığı video, Putin’in sırtında kırmızı bir hediye bohçasıyla başlıyor. Bu sahne, Moskova’nın yeni yılda küresel aktörlere vereceği mesajların habercisi olarak kurgulanıyor. Ardından kamera, tek tek dünya liderlerine ve onlara gönderilen hediyelere odaklanıyor.

Çin’e ekonomik mesaj

İlk durak Şi Cinping oluyor. Şi’nin açtığı paketin ardından ekrana yansıyan sahnede, Amerikan finansal gücünü simgeleyen yeşil dolar sembolünün yere düşerek parçalandığı görülüyor. Buna karşılık yılbaşı ağacında Çin Yuanı (¥) ile Rus Rublesi (₽) yan yana asılı ve parlak şekilde gösteriliyor.

Bu sembolizm, Moskova’nın Batı merkezli küresel finans sistemine meydan okuduğu ve Çin ile birlikte yeni bir ekonomik kutup inşa etme arzusunu vurguladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Kuzey Kore’ye “minnet kılıcı”, Hindistan’a savaş uçağı

Videonun askeri boyutu da dikkat çekiyor. Ukrayna savaşı sürecinde Rusya’ya asker gönderdiği belirtilen Kim Jong-un için hazırlanan paketten bir kılıç çıkıyor.

Kılıcın yanında yer alan ve üzerinde “From Russia with gratitude” (Rusya’dan minnetle) yazan kart, Moskova’nın bu desteği unutmadığı mesajını veriyor.

Hindistan’a gönderilen hediye ise savunma sanayii iş birliğini simgeleyen bir Rus savaş uçağı maketi oluyor. Görüntülerde Narendra Modi’nin bu hediyeden memnuniyet duyduğu anlara yer veriliyor.

Trump’a barış göndermesi

Videoda yer alan bir diğer lider Donald Trump. Putin’in Trump’a gönderdiği yeni yıl hediyesi, iki liderin Alaska’da Ukrayna barışı gündemiyle bir araya geldiği zirveden bir kareyi içeriyor.

Fotoğraftaki ciddi ifadeler, Moskova’nın Washington ile ilişkilerinde “temkinli barış” mesajı verdiği şeklinde yorumlanıyor.

Maduro’ya DJ kabini

Yakın müttefiklerden Nicolas Maduro için seçilen hediye ise bir DJ kabini. Bu hediye, Maduro’nun müziğe ve dansa olan ilgisine yapılan bir gönderme olmanın yanı sıra, son dönemde ABD ile yaşanan gerilimlere popüler kültür üzerinden verilen ironik bir mesaj olarak öne çıkıyor. Videoda Maduro’nun halkla birlikte dans ettiği görüntüler de yer alıyor.

Macaristan’a enerji kartı

Avrupa’daki enerji krizine gönderme yapılan sahnede, Macaristan için farklı bir sembol seçiliyor. Kar altındaki Budapeşte görüntülerine eşlik eden paketten, üzerinde “Special Offer” (Özel Teklif) yazılı Gazprom logolu bir belge çıkıyor.

Bu sahne, Putin’in enerji politikasını müttefikler için bir ödül ve baskı aracı olarak kullandığı şeklinde yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nükleer jes

Videonun en dikkat çeken bölümlerinden biri, Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan hediye oluyor. Paketten, Türkiye’nin enerji geleceğini simgeleyen Akkuyu Nükleer Santrali temalı bir kar küresi çıkıyor.

Bu sembolik jest, Moskova’nın Ankara ile yürüttüğü stratejik ortaklığa ve nükleer enerji alanındaki uzun vadeli iş birliğine verdiği önemi diplomatik bir zarafetle yansıtıyor.

Kiev’e kelepçe göndermesi

Videonun en çok tartışma yaratan bölümü ise Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’e ayrılıyor. Putin’in Zelenskiy’e yeni yıl hediyesi olarak kelepçe göndermesi, savaşın gölgesinde son derece sert ve provokatif bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Bu sahne, video yayımlandığı andan itibaren uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Diplomasi sahnesinde sembollerle yazılan mesaj

Sputnik’in yayımladığı bu yeni yıl videosu, klasik diplomatik açıklamaların ötesine geçerek semboller üzerinden küresel bir güç gösterisi sunuyor.