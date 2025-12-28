Son Mühür/ Müslüm Karaaslan- İsias davasına ilişkin üç yıldır adalet mücadelesi veren acılı aileler, 19 Ocak’ta 10.duruşmaya hazırlanırken, Grand İsias Otel’in yıkılmasında kasıtlı ihmali bulunanların “olası kast”la yargılanmasını ve gereken cezaları almaları gerektiğini dile getirdiler. Başkan Karakaya, “Bolu Kartalkaya’da olası kast aynen bu nedenlerden çıktı, dolayısıyla İsias da kesinlikle bir olası kast davasıdır” dedi. Karakaya ayrıca, 11. Yargı Paketi’nden deprem suçlularının çıkarılmasına da değinerek, “Deprem suçluları asla affedilemez” diye konuştu.

Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan’a davanın seyrine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Başkan Karakaya, tüm mağdurlar adına adalet istediklerini ifade etti. Karakaya, “Grand İsias Otel'de 72 canımızı kaybettik. Kıbrıs'tan 'Şampiyon Meleklerimizi' kaybettik. Üç yıldır adalet mücadelesi sürdürürken, mahkemelerde adalet yerini bulsun, suçlular olası kastla yargılansın, olası kastla ceza alsın derken bir anda yargı paketi çıkmıştı karşımıza. Hiçbir şekilde tartışılmaması gereken bir yargı paketi, örtülü af konusu tartışıldı. Depremzedelerin tüm mücadelesi etkili oldu ve af kapsamından deprem suçluları çıkarıldı. Deprem suçluları asla af affedilemez. Biz çocuklarımızı, sevdiklerimizi göz göre göre yaptığı eylemlerle öldürenleri af etmeyeceğiz. Davamızın olası kastla sonuçlanması ve ömür boyu hapislerde çürümesi için yargı önünde gerçekleri hiç yılmadan anlatmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'tan tüm aileler adına, Kıbrıs halkı adına adalet istiyoruz.” dedi.

Bugüne kadar sürdürdükleri mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruşen Yücesoylu Karakaya, binanın yıkılmasında kuşku götürmez kanıtlarla ispatlanmış usulsüzlükleri bulunan kamu görevlileri ve encümen üyelerinin de ceza almaları gerektiğini savundu. Karakaya şöyle konuştu:

“Birinci ceza davamız kararı çıktıktan sonra biz bunu istinafa götürürdük. İstinaftan da geçince karar şu anda Yargıtay’da, temyize verdik. Ardından kamu görevlileri davası başladı 6 kamu görevlisi yargılanıyor. 6 kamu görevlisi dışında da kişiler var onlara soruşturma izni verilmedi ya da dava açılmadı; fakat son davamızda yani 6 Kasım’da kamu görevlileri 3. davamıza gittik. Bu davaya gitmeden 10 gün önce bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişi raporunda çok büyük deliller ortaya çıktı.Bu delilleri kısaca anlatmak gerekirse; 27 metrelik bir bina var, 24 buçuk olması gerekirken bir hukuka aykırılık tespit ediliyor. Konu encümene gidiyor ve belediye encümenine, İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre değerlendirin deniyor. Fakat belediye encümeni de kesinlikle yıkım kararını almıyor, sadece 20 milyar TL para cezası verip yıkım kararını uygulamıyorlar ve iskan belgesine imza atarak otele iskan belgesi çıkarıyorlar. Sonuçta yalan yazıyorlar belgelere. 27 metrelik bina var, 24 buçuk diye iskan çıkarıyorlar.”

Otel sahiplerinin de yıllar sonra binaya kaçak kat çıkıp, otelin planlarında olmayan asansör için binada değişiklikler yaptığını, binanın tüm statiğiyle oynadığını vurgulayan Karakaya, tüm bu durumların mahkemede delil olarak ortaya konulduğunu söyledi. Karakaya, “ Mahkeme itirazları beklemek için 1 ay süre tanıdı. 1 ay doldu. Biz encümene de suç duyurusunda bulunduk. Encümende 9 kişi var, bunların içinde dönemin belediye başkanı da var. Hepsinin suçlu olduğunu düşünüyoruz. Bolu Kartalkaya’daki davada olası kast çıktı. Biz de İsias davasında olası kastın çıkmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızı defnettikten sonra mahkeme salonunda bulduk kendimizi. Bütün davaları takip ediyoruz. İsias'ın özelinde olası kastla ilgili bir soru işareti yoktur. Biz çocuklarımızı emanet ettik, koruyamadılar. Keşke bilseydik, keşke yollamasaydık. Bizim keşkemiz acımız bitmeyecek. Ama bu insanlar sokaktaysa bazı şeyler değişecek” diye konuştu.

Ne olmuştu?

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk, 26 sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.