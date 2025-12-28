Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Ankara yakınlarında düşürülen İHA'yla ilgili çok dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıyarak gecikmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaynaklandığını savunmuştu.

Özel ne demişti?

Ankara’ya kadar geldikten sonra düşürülen İHA’ya ilişkin olarak Özgür Özel,

“Esas sorun 2 saat boyunca düşürülmemesi. Çünkü geçen sefer Rusya’dan gelen uçağı Erdoğan, ‘Ben düşürdüm’ deyip sonra düşürdüğümüz uçak yüzünden 34 askerimizin şehit olması ve kapıda kalmamız birilerini Rus İHA’sını düşürmek için 2 saat 5 dakika düşünür hale getirmiş. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan 2 saat boyunca talimat gelmiyor. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA’nın menşeinden düşürülemedi” diye konuşmuştu.



DMM'den yalanlama geldi...



İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Özel'in iddiasına yalanlama geldi.

''Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.'' vurgusu yapılan açıklamada,

''Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.



Açık bir dezenformasyon...



İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.