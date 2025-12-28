Son Mühür- TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin kura takvimi belli oldu. Murat Kurum tarafından yapılan açıklamayla birlikte, milyonlarca başvuru sahibinin merakla beklediği kura tarihleri ve iller netlik kazandı.

Toplamda 5 milyon 242 bin 766 geçerli başvurunun yer aldığı dev projede, kura çekimleri deprem bölgesinden başlayacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesine toplam 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 milyon 242 bin 766 başvurunun geçerli olduğu açıklandı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

İlk kura 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da çekilecek

Bakan Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman’da yapılacağını duyurdu. Deprem bölgesinde başlayacak kura çekimi, Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

“Deprem bölgesinden başlayacağız, mart ayına kadar sürecek”

Kura sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye’ye sunduk.

Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766 sayısına ulaştık. İlk kuramızı 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayı içine kadar kuralarımız devam edecek.”

30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari için kura günü

TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kura çekimleri, 30 Aralık 2025 Salı günü Şırnak ve Hakkari ile devam edecek.

Şırnak kura çekimi: Saat 11.00 – 15 Temmuz Kongre Salonu

Hakkari kura çekimi: Saat 11.00 – Hakkari Merkez Spor Salonu

Her iki ilde de kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar sonuçları iki farklı kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Bakan Kurum, konutların teslim sürecine ilişkin de bilgi verdi. İlk teslimatların Mart 2027 itibarıyla başlayacağını belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de etap etap konut teslimlerinin yapılacağını ifade etti.