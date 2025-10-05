6-7 Ekim 2014’te HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısı sonrası terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Aynularab (Kobani) bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikat kurarak yolları kapattı.

Olaylar sırasında uzun namlulu silahlar, molotof kokteylleri, taş ve sopalar kullanılarak kamu binaları, evler, iş yerleri ve araçlar hedef alındı. 2 polis şehit olurken, Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşı da vahşice öldürüldü. Toplamda 35 kişi hayatını kaybederken, 761 kişi yaralandı; bunların 435’i sivil, 326’sı güvenlik görevlisiydi.

Yıkılan okullar, yakılan müzeler

Olaylar sırasında 201 okul, çok sayıda iş yeri, kültür merkezi, Kur’an kursu ve müze tahrip edildi. Diyarbakır’daki Ziya Gökalp Müzesi, PKK’lı teröristlerce ateşe verilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB’ın iş birliğiyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla müze 2019’da yeniden ziyaretçilere açıldı.

Tahrip edilen okullar kısa sürede onarılarak eğitim öğretime açılırken, zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira ödenek aktarıldı.

Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşi ölümü

Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplerine et dağıtmak isteyen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğrayarak sığındıkları binadan linç edilerek atıldı. Ahmet Dakak’ın başı taşla ezildi, Yasin Börü’nün üzerinden araç geçti. Cesetleri yakıldı ve aileleri tarafından güçlükle teşhis edildi. Olay sırasında yaralı kurtulan Yusuf Er, arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojik tedavi gördü.

Yargı süreci ve cezalar

6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 1.600’ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 894 kişi gözaltına alındı, 386’sı tutuklandı. Yargılama sürecinde, Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine karışan 41 sanıktan 16’sı ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Suça sürüklenen çocuklar da uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da aralarında bulunduğu 108 sanık, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 2023 yılında savcı, Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 36 sanık hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “nitelikli öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Geçen yıl 16 Mayıs’ta açıklanan kararlarla Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Diğer sanıklar da farklı suçlardan uzun yıllar hapis cezası aldı.

Hafızalarda silinmeyen izler

6-7 Ekim olayları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sosyal yaşamı, ekonomiyi ve turizmi derinden etkiledi. Can kaybı, yaralanmalar ve tahribatın yarattığı travma, 11 yıl sonra bile hafızalardan silinmiş değil. Devletin hızlı müdahalesi ve restorasyon çalışmalarıyla yaralar sarılsa da, Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşi ölümü Türk toplumunun hafızasında unutulmayacak bir iz bıraktı.