İstanbul'da ekonomik suçlar alanında yürütülen geniş çaplı bir soruşturma, iş dünyasının tanınan isimlerini gündeme getirdi. Bu kapsamda, finans ve varlık yönetimi alanında görev alan Çağlar Şendil de gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları ile karşı karşıya olan Şendil’in dosyası, ilgili savcılık tarafından inceleniyor.

Çağlar Şendil’in yakalanmasına sebep olan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ekonomik suçlar ve kara para aklama iddiaları üzerine odaklanıyor. Kolluk kuvvetlerinin koordinasyonda gerçekleşen operasyon, organizasyonun işleyişini ve maddi kazanımlarını incelemek amacıyla başlatıldı.

Çağlar Şendil neden gözaltına alındı?

Gözaltı kararı, savcılığın yürüttüğü suç örgütü kurma, tefecilik ve kara para aklama iddialarına dayanıyor. Şendil’in, organize bir yapıda çeşitli finansal suçları planladığı ve yönettiği öne sürülüyor. Tefecilik suçlaması kapsamında ise usulsüz yollarla faizle para verme, haksız kazanç sağlama gibi konular dosyada yer alıyor. Kara para aklama suçlamasında ise yasa dışı gelirlerin yasal gösterilmesi iddia ediliyor.

Çağlar Şendil kimdir?

Çağlar Şendil, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans eğitimi aldı. Ardından Galatasaray Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansını ve Koç Üniversitesi’nde İşletme MBA programını tamamladı. Kariyerine 2001’de Finansbank’ta kurumsal ve yatırım bankacılığında başladı. ING Türkiye’de kıdemli başkan yardımcılığı, Sardes Factoring’de üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı. Son yıllarda MEGA Varlık Yönetim A.Ş.’nin CEO’su olarak öne çıkan Şendil, 2020-2022 yılları arasında Unico Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2022’den itibaren ise aynı şirkette başkan yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

Hakkındaki suçlamalar neler?

Çağlar Şendil’in dosyasında üç temel iddia yer alıyor:

Suç örgütü kurmak: Organize bir suç yapısında maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyetler yürüttüğü ileri sürülüyor.

Tefecilik: Yasa dışı yollarla faizle para verilmesi ve haksız kazanç sağlanması hakkında suçlamalar gündeme geliyor.

Kara para aklama: Suç örgütü tarafından elde edilen gelirlerin yasal yollarla aklanması işlemlerinde rol aldığı iddia ediliyor.

Soruşturmanın teknik detayları ve benzer operasyonlar

Operasyon kapsamındaki kişilerin daha önce finans sektörü ve sigorta alanlarında yüksek yöneticilik deneyimi bulunuyor. Soruşturmanın finansal boyutunda, yasa dışı akışların tespiti için detaylı incelemeler sürüyor. Benzer suçlamalar, geçtiğimiz yıllarda kara para aklama ve tefecilik operasyonlarında da gündeme geldi. Kolluk kuvvetleri bu tür dosyalarda genellikle şüphelilerin banka hesap hareketleri, resmi şirket işlemleri ve para transferlerini teknik olarak takip ediyor.

Bu süreç, kamuoyunun dikkatle takip ettiği geniş çaplı soruşturmalardan biri olarak öne çıkıyor.