İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan Güzelhisar Köyü, tarihî geçmişiyle öne çıkan yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Evliya Çelebi’nin 1671 yılında Seyahatname’sinde söz ettiği köyde, gezgin bir gün öğleden sonra ve bir gece konakladığını kayda geçirdi. Çelebi, Güzelhisar’da 8 mahalle, 13 mihraplı cami, han, hamam ve mektepler bulunduğunu aktardı.

Tepecikler üzerine kurulu bir yerleşim

Güzelhisar Köyü, doğusunda Çıtak Köyü ve Dumanlı Dağı, kuzeydoğusunda Uzunhasanlar ve Karakuzu köyleri, batısında ise Aliağa ve Samurlu köyü ile çevrili bulunuyor. Tepecikler üzerine kurulu yapısı nedeniyle köy, uzaktan bakıldığında bir hisar görünümü veriyor. Güzelhisar Çayı’nı karşıdan gören konumu, yerleşimin doğal güzelliğini öne çıkarıyor.

Güzelhisar Kalesi hâlâ ayakta izler taşıyor

Köyün simgesi olarak kabul edilen Güzelhisar Kalesi, Kocatepe üzerinde yer alıyor. Askerî ve idari amaçlarla kullanıldığı değerlendirilen kaleden günümüze yalnızca temel kalıntıları ulaştı. Bu kalıntılar, köyün geçmişteki stratejik önemini gözler önüne seriyor.

Tarımsal üretim tarih boyunca sürmüş

Evliya Çelebi’nin kayıtlarına göre Güzelhisar’da pamuk, susam, kavun ve karpuz üretimi yaygın olarak yapılmaktaydı. Bu ürünlerin Aliağa iskelesi üzerinden adalara taşındığı belirtildi. Günümüzde de köyde tarımsal üretim devam etmekte, çiftçiler pamuk ve meyve yetiştiriciliğini sürdürmektedir.

Ulaşımı kolay, geçmişi derin

İzmir şehir merkezine 66 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelhisar Köyü’ne Aliağa ilçesinden kısa sürede ulaşılabiliyor. Köye 834 numaralı otobüs hattı veya İZBAN ile Aliağa’ya gelindikten sonra kara yoluyla erişim sağlanıyor.

Tarih ve üretim iç içe

Güzelhisar Köyü, tarihî kalıntıları, doğal konumu ve tarımsal faaliyetleriyle Aliağa’nın öne çıkan yerleşimleri arasında yer alıyor. Köy, geçmişten gelen izlerini koruyarak bugünde varlığını sürdürüyor.