SON MÜHÜR- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

102 yıllık Cumhuriyetin gururu

Yılmaz, mesajında Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık birikimi üzerine şekillendirdiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yeni hedefler doğrultusunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı kalkınma ve güçlü yarınlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhuriyet’in değerlerini daha güçlü yarınlara taşımak için insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarının önemine vurgu yaptı. Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokratik kazanımların, huzurun, ekonomik istikrarın ve toplumsal dayanışmanın güçlendirildiğini kaydetti.

Atatürk ve kahramanlar unutulmadı

Yılmaz, mesajını Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve aziz şehitler için rahmet ve minnet dilekleriyle sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da en içten dilekleriyle kutladı.