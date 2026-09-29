MasterChef ödül oyunu bu kez iki basamaklı bir sınava dönüştü. Yarışmacılar önce 45 dakikada krem karamel yaptı, ardından ikinci turda 30 dakikada hünnaplı yaratıcı bir tabak hazırladı.

Zaferin ayrı bir hikayesi de var, çünkü Enes bir gün önceki eleme gecesinde son dörde kalan isimlerdendi. Pazar akşamı potadan sıyrılan yarışmacı, pazartesi günü büyük ödüle uzandı.

Krem karamel etabında 11 isim tur atladı

Klasik tatlı ilk elemeyi yaptı. Jürinin en çok beğendiği krem karamel ise Tolğa'nın tezgahından çıktı.

Etap Süre Görev Sonuç 1. etap 45 dakika Krem karamel 11 yarışmacı ikinci tura kaldı 2. etap 30 dakika Hünnaplı yaratıcı tabak Enes birinci oldu

İkinci tura yükselenler Enes, Şadi, Batuhan, Nilay, Nurten, Şükran, Kübra, Hasan Alp, Tolgahan, Emre ve Tolğa oldu. Kalan yarışmacılar için ödül yarışı burada bitti.

Enes kaç lira kazandı?

Enes, hünnaplı tabağıyla 100 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Final değerlendirmesinde en iyi üç isim Şükran, Enes ve Batuhan olarak açıklandı, son sözü ise Enes'in yaratıcı dokunuşu söyledi.

Şükran ile Batuhan zirveye çok yaklaştı ama eli boş döndü. Hünnap gibi mutfakta pek sık kullanılmayan bir meyveyi ana karakter yapmak kolay iş değildi, Enes bu zor sınavdan alnının akıyla çıktı.

Bir gün önce potada ter döktü

27 Eylül Pazar akşamı sekiz yarışmacı eleme potasına girdi. Zencefilli ilk turu Muhammed, Armağan, Nilay ve Ayşe geçti, son tura ise Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep kaldı.

Son dörtlü, Mehmet Şef'in imza yemeği beef surprise için 45 dakika tezgah başında ter döktü. Eti tutturamayan Recep yarışmaya veda etti ve "Bugün olmadı" diyerek mutfaktan ayrıldı. Enes ise kıl payı kurtulduğu gecenin ertesinde kasayı doldurdu. Gözler şimdi haftanın dokunulmazlık oyunlarında.