Beşiktaş JK taraftarlarından oluşan Beşiktaş Platformu, İstanbul’daki huzurevlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerle kıdemli vatandaşların yüzünü güldürdü. Platform gönüllüleri, büyüklerimize Beşiktaş atkıları ve çeşitli hediyeler takdim ederek sıcak sohbetlerle moral verdi.

3.500’ü aşkın gönüllü ağına ulaşan, Türkiye’nin 60 ilinde temsilcilikleri bulunan Beşiktaş Platformu, dayanışma faaliyetlerini yurt genelinde ve yurt dışında büyütmeyi hedefliyor. Platform, son sosyal sorumluluk çalışması kapsamında huzurevlerindeki kıdemli vatandaşları ziyaret ederek hem desteklerini hissettirdi hem de Beşiktaşlılık ruhunu yaşattı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, büyüklerin camia içindeki önemine dikkat çekildi:

“Kıdemli vatandaşlarımız, Beşiktaş değerlerinin yaşayan sesi ve hafızasıdır. Onların elini tutmak, yanında olmak sadece bir görev değil, gönülden bir bağlılıktır. Beşiktaşlılık; vefa, sahiplenme ve iyiliği büyütme demektir. Her ziyaretimizde bu büyük ailenin nasıl kenetlendiğini yeniden görüyoruz.”

Kısa sürede geniş bir gönüllü topluluğuna ulaşan bağımsız Beşiktaş Platformu, sosyal sorumluluk çalışmalarını Türkiye geneline yayarken, yurt dışındaki Beşiktaşlıları da aynı dayanışma ağına dahil etmeyi amaçlıyor.

Platform yönetimi, dayanışma kültürünü büyütme hedefi doğrultusunda şu çağrıyı yaptı:

“Beşiktaş’ın marka değerine katkı sunmak, Beşiktaşlılık ruhunu yaşatmak ve iyiliği çoğaltmak için çalışıyoruz. Bu yolculuk yeni başlıyor. Herkesi ücretsiz üyelikle bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyoruz.”