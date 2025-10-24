Yıllardır beklenen yeni stadyum hayali, eski İlçe Stadı’nın yıkılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşaat için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen arazi, Karşıyaka yönetimini umutlandırdı.

Yönetimden Başkan Tugay’a teşekkür ziyareti

Karşıyaka Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, futbol şube başkanı Ahmet Yimsek ve yöneticiler Hamit Erol ile Murat Cansız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Cemil Tugay’ın göreve seçilmeden önce 5 yıl Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapmış olması ve ilk günden itibaren yeni stadyum projesine verdiği destek öne çıkarıldı.

Başkan Tugay’dan stadyum sözü

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmede Karşıyaka Stadı’nın yapım sürecinde söz verdiği destekleri sürdüreceğini bir kez daha vurguladı. Kulüp yönetimi, başkan Tugay’a süreç boyunca gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Karşıyaka’nın geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

250 Milyon TL’lik ön kaynak ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, stadyum inşaatı için arazi tahsisini talep etmiş ve 2025 yılı bütçesinde projeye 250 milyon TL’lik ön kaynak ayırmıştı. Bu adım, Karşıyaka camiasında projeye olan güveni artırdı.