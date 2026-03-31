Son Mühür- Ankara merkezli parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini yakın gelecekte bırakabileceği iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin başkanlık koltuğunu bırakması durumunda, partide hem yönetim hem de politik vizyon anlamında yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.

Erdoğan, AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde kurucu genel başkanı olarak partiyi yönetmiş ve 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bu görevinden ayrılmıştı. 16 Nisan 2017’deki referandumunun ardından 21 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Ancak kulislerden edinilen bilgilere göre, parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun vadeli liderliğine alternatif senaryolar konuşulmaya başlandı.

Hangi isim ön planda?

Kulislerde öne çıkan iddialardan biri, olası yeni genel başkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan olabileceği yönünde. Parti içi bazı çevrelerde, bu tercihin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile çevresinden de destek bulduğu öne sürülüyor.

Gazeteci Özdil ‘Bilal Erdoğan’ demişti!

Bu tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de yakın zamanda katıldığı bir programda Gazeteci Yılmaz Özdil’den gelmişti. Özdil, “Ben iddia ediyorum. Herkes Cumhurbaşkanının oğlu AK Partili diyerek aşağılamaya çalışıyor. Bilal Erdoğan’ı canlı yayına çıkaralım özgürce sorularımızı soralım ve cevaplarını versin. Bence babasından daha fazla sempati toplar. Çünkü neden, yeni jenerasyonun çocuğu. Bugün artık Bilal Erdoğan, babasının yönettiği Türkiye’de yaşamak isteyen bir adam değil. Elbette babası Cumhurbaşkanı gurur, saygı duyuyor. Tayyip Erdoğan’ın torunları da böyle bir ülkede yaşamak istemiyor” dedi.

Erdoğan etkisini koruyacak

Parti kulislerinde, olası genel başkanlığı hamlesi olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partideki etkisinin de süreceği ifade ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil; ancak kulislerden edinilen bilgiler, partinin yönetim yapısında köklü değişikliklerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. AK Parti içindeki bu hareketlilik, hem parti içi dengeleri hem de kamuoyunda oluşacak algıyı şekillendirecek gibi görünüyor.

Öte yandan, siyasetteki bu olası değişim tartışmaları, partinin tabanında ve siyaset çevrelerinde yoğun şekilde takip ediliyor.