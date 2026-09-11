Peki, lise mezunu memur adayları için büyük önem taşıyan bu kritik süreçte hangi adımlar atılacak, sınav tarihi ve ödenecek tutar nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Memur olma hayali kuran on binlerce lise mezunu aday, 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan normal başvuru dönemini çeşitli sebeplerle kaçırdı. Yaşanan bu durumun ardından ÖSYM sınav takvimi araştırmaları internette hız kazandı. Adaylar şimdi hak kaybı yaşamamak adına KPSS Ortaöğretim geç başvuru günlerini büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim, sınava girmek isteyenlere ikinci ve son bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin belirlenen çok kısa süre içinde KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemesi adımlarını eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Aksi halde sınava katılım sağlamak mümkün olmayacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Normal süreyi kaçıran adaylar için en çok aranan sorunun yanıtı ÖSYM'nin 2026 güncel sınav takviminde yer alıyor. Kurumun belirlediği programa göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru günleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Süreç 15 Eylül günü başlayacak ve 16 Eylül 2026 gecesi saat 23.59'da sona erecek. Adayların bu iki günlük süreyi iyi değerlendirmesi büyük önem taşıyor, çünkü bu tarihten sonra sisteme herhangi bir yeni başvuru kabul edilmeyecek.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2026?

Adayların arama motorlarında en çok sorguladığı bir diğer konu ise geç başvuru gününde ödenecek tutar. ÖSYM'nin uyguladığı genel kurallar gereği geç başvuru günlerinde sınav ücretleri yüzde 50 oranında artırımlı olarak alınıyor. Buna göre 2026 yılı için lise düzeyi KPSS geç başvuru sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli sayılması için bu tutarı ÖSYM kılavuzunda yer alan ödeme yöntemleriyle zamanında yatırması şart.

KPSS LİSE GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru işlemlerini yapmak isteyen adaylar, süreci tamamen dijital ortamda, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yürütecek. İlk olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmak gerekiyor. Ardından aktif sınavlar bölümünden "2026-KPSS Ortaöğretim" sekmesi seçiliyor. Kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerinin kontrol edilip onaylanmasının ardından en kritik aşama olan ödeme adımına geçiliyor. Geç başvuru ücreti olan 1.200 TL'nin yatırılmasıyla birlikte kayıt işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Başvurularını ister normal sürede isterse son dakikada, geç başvuru günlerinde tamamlayan tüm adaylar aynı tarihte sınava girecek. ÖSYM sınav takvimine göre lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava ek süre zarfında kayıt yaptıran adaylar da diğer tüm memur adaylarıyla aynı haklara sahip olarak ter dökecek. 25 Ekim'deki büyük sınav öncesi adayların 16 Eylül gece yarısına kadar kayıtlarını kesinleştirmesi büyük önem arz ediyor.